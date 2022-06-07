كندا.. قنصلية متنقلة لفائدة المغاربة المقيمين في نيو برونزويك

هبة بريس

تم، نهاية الأسبوع الماضي بمونكتون، تنظيم قنصلية متنقلة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين في مقاطعة نيو برونزويك بشرق كندا.

وتهدف هذه المبادرة، المنظمة من طرف القنصلية العامة للمغرب في مونتريال، إلى تقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية المغربية المتواجدة في هذه المنطقة الواقعة على بعد ألف كيلومتر من عاصمة كيبيك.

وتتعلق الخدمات التي يقدمها الطاقم القنصلي أساسا بتجديد جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية، والمصادقة على التوقيعات، وتوثيق العقود العدلية بالإضافة إلى التسجيلات القنصلية.

وصرح القنصل العام للمملكة في مونتريال، محمد افريقين، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “مئات المغاربة المقيمين في نيو برونزويك والمناطق المجاورة استفادوا من خدمات القنصلية المتنقلة”، مؤكدا أن أفراد الجالية المغربية المقيمة في مونتريال أعربوا عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تأتي بالتزامن مع فصل الصيف، والسفر إلى المغرب لاسيما مع إطلاق عملية مرحبا 2022.

وقال إن القنصلية حرصت على التنسيق المسبق مع جمعية محلية للمغاربة لتعبئة أفراد الجالية وتوفير الظروف المناسبة لنجاح هذه البعثة القنصلية المتنقلة.

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