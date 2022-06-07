بعد حوادث إطلاق النار.. نيويورك ترفع سن حيازة البنادق شبه الآلية

2022-06-07 / 09:33
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هبة بريس - وكالات

أقرّت السلطات في ولاية نيويورك الأمريكية حزمة إصلاح قوانين حيازة الأسلحة النارية التي مررها مجلس شيوخ الولاية غداة عملية إطلاق نار، الشهر الماضي، أودت بحياة عشرة أشخاص من أصول أفريقية.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فقد رفعت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، السن القانونية لشراء بندقية شبه آلية من 18 إلى 21 عاما.

وقالت هوشول في مؤتمر صحفي في مدينة برونكس: في نيويورك، نتخذ إجراءات جريئة وقوية. نحن نشدد قوانين العلم الأحمر لإبعاد الأسلحة عن الأشخاص الخطرين.

كما وافقت هوشول أيضا على توسيع نطاق قوانين الولاية، التي تسمح للمحاكم بمصادرة الأسلحة النارية من أشخاص تعتبر أنهم يشكّلون خطرا على أنفسهم وغيرهم.

وتأتي الإجراءات في ظل سلسلة عمليات إطلاق نار في الولايات المتحدة أثارت دعوات جديدة لتشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية.

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