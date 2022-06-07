بعد شائعات الانفصال.. العوضي ل”ياسمين عبد العزيز”: “بحبك”

2022-06-07 / 09:25
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هبة بريس - وكالات

خرج الفنان المصري أحمد العوضي عن صمته، وردّ على الأنباء المتداولة حول انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وقال العوضي، عبر حسابه على “فيسبوك”: “‎أنا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبه زي ‎أي زوجين طبيعيين”.

وأضاف: “ياسمين على طبيعتها عبرت عن غضبها زي أي أخت من إخواتي لما بتتصرف، لأنها بتتصرف بتلقائيه علي طبيعتها بعيدا عن النجومية”، متابعا: “‎فمنعا للقيل والقال.. ‎أنا بقولها اني بحبك.. ‎واللي بينك وبينك اكبر بكتير من أي خلاف أو كلام فاضي”.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد ألغت متابعتها لزوجها الفنان أحمد العوضي، على إنستغرام بسبب خلافات وقعت بينهما.

وشهدت الساعات الماضية، عدة أحداث أثارت فضول جمهور الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعدما نشرت رسالة عبر إنستغرام قالت فيها: “ستعلمك الشدائد أنه ليس لك إلا الله”.

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