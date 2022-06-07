طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تكون الأجواء نسبيا حارة، بكل من الجنوب الشرقي، المنطقة الشرقية داخل منطقة سوس، الجنوب، شرق الأقاليم الجنوبية والسهول الشمالية والداخلية.

وستتشكل كتل ضبابية محلية قرب السواحل، فضلا عن تكون زخات رعدية بالأطلسين الكبير والمتوسط، جنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وتسجيل هبات رياح قوية نوعا ما جنوب المنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي، الجنوب والسواحل الوسطى، مع تناثر حبات من الغبار محليا داخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 10 و 17 درجة بالأطلس، وما بين 22 و 28 درجة بالجنوب الشرقي، جنوب المنطقة الشرقية وشرق الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 16 و 22 درجة عموما بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الارتفاع.

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