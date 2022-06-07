منع رسو سفينة سياحية بميناء طنجة المدينة بسبب “كورونا
هبة بريس – مكتب طنجة
منعت سلطات طنجة ، رسو سفينة سياحية بمرفأ ميناء طنجة المدينة ، كاجراء احترازي بعد ورود اخبار بوجود اصابات بفيروس كورونا بين الركاب.
وبحسب المعطيات المتوفرة فان الامر ثتغلق بسفينة سياحية تحمل اسم “ماثن شيف 2” وعلى متنها الفي سائح, حيث كان مقررا ان ترسو بمرفا ميناء طنجة المدينة في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء .
وياتي قرار السلطات بمنع رسو السفينة بعد توصلها بمعلومات تشير لوجود حالات اصابة بفيروس “كورونا” بين الركاب .
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22 تعليقات
كانوا عليهم ألا يمنعونها لأننا تعايشنا مع كورونا هههههههه
يجب تحديد التدابير الإحترازية والوقائية للحد منها ونتعابش معها عادي…
يجب أخذ الحيطة والحذر وعدم التهور والتهاون كي لا نقع في كارثة كبرى لايحمد عقباها والرجوع إلى الصفر…
قرار صائب لمنع هذه السفينة وذالك لمكافحة جائحة كوفيد 19 كورونا كي لاتنتشر ..
لقد ارتفعت الاصابات في الأواني الأخيرة وهذا ما جعلهم يمنعون السفية بالدخول قرار في محله…..
كورونا اصبحت منا واصبحنا منها فلما تمنع هذه السفينة؟؟؟ههههه
يقال المثل المغربي (عيش نهار تسمع خبار) هههههههههههه.
كل ما يهمنا حالياً هو إنخفاض أسعار المحروقات والمواد الغذائية وليس في التفاهات وكلام فارغ لامحل له من الوجود…
كورونا انتهت وذهبت بلارجعة والآن تقومون بإعادة السيناريوهات من جديد اتركوا السفن تدخل لفد افلسنا.ذهب الاقتصاد الوطني المغربي.
فكروا بضمائركم المعيشة لازالت صعبة جدا والاسعار الملتهبة في الاسواق والمحروقات عرفت زيادات لم تعرفها من قبل كورونا اصبحت لا تخوفنا الأعمار بيد الله ونعم بالله العلي العظيم…
ثلات سنوات ضاعت منا بسبب الجائحة كوفيد 19 كورونا والآن تقومون بإعادة المسلسلات لكورونا هههههههههههه اتقوا الله فينا لقد سئمنا من تصرفاتكم وتلاعباتكم واكاذيبكم معنا..
ربما أصبح الأمر صعب جداً بالنسبة لنا ونخاف برجوع كورونا مرة أخرى !!!
بالفعل منع هذه السفينة حرصا على سلامة المواطنين من العدوى حيث لاحظنا في الأواني الأخيرة انتشارها بكثرة وخاصة في المدن الكبرى التي تعرف فيها أجانب بكثرة…
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم متى لم نعد نسمع باسم كورونا وتنتهي بصفة نهائية وترتاح نفسيتنا منها لم نعد نتحملها إذا كانت من عند الله فمرحبا وإذا كانت من العباد فحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم..
التعايش مع الفيروس كورونا أصبح الأمر عادي مثلها مثل ضربات الزكام ولكن هذآ لايعني اننا نتهاون فهي لازالت معنا خصوصا عند الاختلاط لهذا فأنا مع هذآ القرار منع السفينة السياحية الى الدخول الى ميناء طنجة المتوسط بسب كورونا…
لاندري إلى أي حد ستصلون بنا بهذه التصرفات والقرارات التافهة ستسببون في الإفلاس السياحي بعدما تنفس شيئاً ما كفايا تمثيليات سياسية تمثلونها أمام الرأي العام العالمي كورونا انتهت وذهبت بلارجعة.
بهذه الأخبار ؛ إصابة الركاب بالفيروس كورونا ربما اخبار زائفة لادن ذالك هههههههههههه.
ربما شيئا ما وراء ذالك لمنع السفينة بدخولها إلى ميناء طنجة المتوسط !!!!!
أظن معطيات خاطئة هناك امر غامض وراء ذالك لمنع السفينة الى الدخول..
ربما استخبارات أمنية هي المسبب الرئيسي لمنع السفينة الى الدخول وكانت كورونا مجرد بروطوكول سياسي فقط قاموا به أمام الرأي العام..