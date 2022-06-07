منع رسو سفينة سياحية بميناء طنجة المدينة بسبب “كورونا

هبة بريس – مكتب طنجة

منعت سلطات طنجة ، رسو سفينة سياحية بمرفأ ميناء طنجة المدينة ، كاجراء احترازي بعد ورود اخبار بوجود اصابات بفيروس كورونا بين الركاب.

وبحسب المعطيات المتوفرة فان الامر ثتغلق بسفينة سياحية تحمل اسم “ماثن شيف 2” وعلى متنها الفي سائح, حيث كان مقررا ان ترسو بمرفا ميناء طنجة المدينة في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء .

وياتي قرار السلطات بمنع رسو السفينة بعد توصلها بمعلومات تشير لوجود حالات اصابة بفيروس “كورونا” بين الركاب .

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