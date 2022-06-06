بلينكن: أزمة الحبوب متعمدة وبوتين يمارس الابتزاز

هبة بريس _ وكالات

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين أن التقارير التي تفيد بأن روسيا “تسرق” الحبوب الأوكرانية “موثوقة”، معتبرا أن هدفها من ذلك “بيعها للربح منها”، وأن بوتين يمارس” الابتزاز”.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر افتراضي، لوزارته حول التداعيات الغذائية للنزاع أن أزمة قطاع الحبوب “متعمدة”، متهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بممارسة “الابتزاز” في سبيل رفع العقوبات الدولية.

وأكد أن موسكو بدأت أيضا تحتفظ بصادراتها الغذائية بعدما فرضت “حصارا بحريا في البحر الأسود يمنع نقل المحاصيل الأوكرانية” حول العالم.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” ذكرت أن واشنطن حذرت 14 دولة معظمها في إفريقيا في منتصف مايو من أن سفن شحن روسية تحمل “حبوبا أوكرانية مسروقة”.

وأشار بلينكن إلى هذا المقال من الصحيفة الأميركية من دون أن يؤكد بشكل مباشر التنبيه الموجه إلى الدول الإفريقية.

كذلك اتهم السفير الأوكراني في أنقرة روسيا، الجمعة، بـ”سرقة” وتصدير الحبوب الأوكرانية ولا سيما إلى تركيا.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن 20 إلى 25 مليون طن من الحبوب عالقة حاليا في أوكرانيا بسبب الحرب، وقد تزداد كميتها ثلاث مرات بحلول الخريف على ما أكد.

وأضاف “نحن بحاجة إلى ممرات بحرية ونناقش ذلك مع تركيا والمملكة المتحدة” وكذلك مع الأمم المتحدة.

وروسيا وأوكرانيا قوتان كبريان في مجال انتاج الحبوب وتمثلان معا 30 بالمئة من صادرات القمح العالمية التي تسببت الحرب في ارتفاع أسعارها.

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