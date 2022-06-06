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تعزية في وفاة والد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية

2022-06-06 / 23:00
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هبة بريس _ الرباط

يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي

ببالغ الحزن والأسى ننعي خبر انتقال المشمول برحمة الله، السيد عبد السلام الخليع، والد السيد محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى جوار ربه

وسيتم أداء صلاة الجنازة غدا عند صلاة الظهر بمسجد محمد الخامس بطنجة قبل أن يوارى جثمان المرحوم الثرى بمسقط رأسه ببلدة الرمان بنفس المدينة.

إنا لله وإنا إليه راجعون

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