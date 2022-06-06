الصورة من الارشيف

السكوري : مأسسة الحوار الاجتماعي مكسب مهم

2022-06-06 / 22:27
1
هبة بريس _ الرباط

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين، إن مأسسة الحوار الاجتماعي تعد مكتسبا مهما “سيضمن استمراريته وتطوره ومساءلة أطراف الثلاثة بشأن التزاماتها”.

وأبرز ا السكوري في معرض رده على سؤال شفوي محوري حول “مخرجات الحوار الاجتماعي” ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه من قبل الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في 30 أبريل الماضي،”يؤسس لثقافة جديدة مبنية على احترام النقابات والإشراك الحقيقي في بناء التصورات كما يتضمن أجندة كبرى للإصلاحات التي تحتاجها المملكة”.

وسجل أن الاتفاق ينص لأول مرة على مفهوم جديد يسمى ب”السنة الاجتماعية ” تبدأ في فتح ماي وتنتهي في 30 أبريل من السنة الموالية، مبرزا، من جهة أخرى، أن الأطراف الثلاثة الموقعة على الاتفاق ستعمل على إنجاز حصيلة سنوية على المستوى الاجتماعي.

وبخصوص تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي، ذكر الوزير بأن جميع القطاعات الوزارية المعنية تعمل في إطار لجان، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع بين رئيس الحكومة والنقابات من أجل متابعة جميع الالتزامات الواردة في الاتفاق.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن الحكومة عبأت إمكانيات مهمة واستطاعت إقناع أرباب العمل من أجل رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة في ظرفية صعبة، مشيرا إلى أن الاتفاق الاجتماعي تضمن إجراء “تاريخيا” يتمثل في توحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي مع الأجر الأدنى بقطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، فضلا عن إجراءات نوعية من قبيل إحداث مرصد للعمل والمناخ الاجتماعي بالمغرب.

وأكد االسكوري أن تفعيل اللجان الإقليمية والجهوية لفض النزاعات بين الأجراء وأرباب العمل ساهم في حل العديد من المشاكل، مشيدا بالتعاون القائم على هذا الصعيد بين وزارتي الداخلية والمالية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of موقع مكسيكي يسلط الضوء على الانهيار الكامل لـ “البوليساريو”

موقع مكسيكي يسلط الضوء على الانهيار الكامل لـ “البوليساريو”

2022-06-06 / 23:30
Photo of تعزية في وفاة والد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية

تعزية في وفاة والد المدير العام للمكتب الوطني للسكك…

2022-06-06 / 23:00
Photo of هيكل: تقنين القنب سيعطي بعدا طبيا وصيدليا للمغرب

هيكل: تقنين القنب سيعطي بعدا طبيا وصيدليا للمغرب

2022-06-06 / 22:41
Photo of أيت الطالب: جدري القردة ليس خطيرا مثل “كورونا”

أيت الطالب: جدري القردة ليس خطيرا مثل “كورونا”

2022-06-06 / 20:38
Photo of ”سوء التنظيم“ يدفع ب”عزيز بدراوي“ لتأجيل الندوة الصحفية

”سوء التنظيم“ يدفع ب”عزيز بدراوي“ لتأجيل الندوة الصحفية

2022-06-06 / 18:55
Photo of محكمة جزائرية تقضي بالسجن 8 سنوات لشقيق بوتفليقة

محكمة جزائرية تقضي بالسجن 8 سنوات لشقيق بوتفليقة

2022-06-06 / 18:48
Photo of محكمة جمهورية دونيتسك ..انطلاق محاكمة “المقاتل” المغربي

محكمة جمهورية دونيتسك ..انطلاق محاكمة “المقاتل” المغربي

2022-06-06 / 18:16
Photo of المغرب – ليبيا: بحث سبل تعزيز التعاون في مجال التخطيط

المغرب – ليبيا: بحث سبل تعزيز التعاون في مجال…

2022-06-06 / 17:40
Photo of شرذمة انفصالي الداخل يحولون أروقة كلية الآداب باكادير للاحتفال بمرتزقة البوليساريو

شرذمة انفصالي الداخل يحولون أروقة كلية الآداب باكادير للاحتفال…

2022-06-06 / 16:29
Photo of سيدي افني : حرب العقارات تنفجر بميراللفت ومطالب بإيفاد لجنة مركزية

سيدي افني : حرب العقارات تنفجر بميراللفت ومطالب بإيفاد…

2022-06-06 / 15:15

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق