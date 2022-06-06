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شركة “ريان إير” تثير غضب ركاب بطلب عنصري

2022-06-06 / 21:31
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هبة بريس _ وكالات

أثارت شركة “ريان إير” الإيرلندية غضب ركاب من جنوب إفريقيا بعدما فرضت عليهم اختبار معلومات باللغة “الأفريكانية”، التي كانت سائدة في حقبة التمييز العنصري في بلادهم.
ووصف البعض هذه الخطوة بأنها “عنصرية”، خصوصا أن عدد اللغات الرسمية في جنوب أفريقيا اليوم 11 لغة، ويقول كثيرون إنهم لا يفهمون اللغة “الأفريكانية” التي فرضت أثناء حكم الأقلية البيضاء.

وبررت “ريان إير” في بيان اللجوء إلى هذا الاختبار برغبتها في قطع الطريق على من يحاولون السفر بجوازات سفر جنوب أفريقية مزورة، وقالت إنه “نظرا لانتشار عدد كبير من جوازات السفر الجنوب أفريقية المزورة، فإننا نطلب من المسافرين المتوجهين إلى بريطانيا ملء استمارة أسئلة مكتوبة باللغة الأفريكانية”.

وأوضح البيان أن “المسافرين الذين لا يستطيعون ملء استمارة الأسئلة، يمنعون من السفر، وترد لهم قيمة تذاكرهم كاملة”.

ويتضمن الاختبار، الذي تفيد التقارير بأنه مشوب بأخطاء إملائية ونحوية، أسئلة مثل: ما هو الرمز الهاتفي لجنوب أفريقيا، وما هي عاصمة البلاد، ومن هو رئيس جنوب أفريقيا حاليا.

ووصف كونراد ستينكامب، رئيس مجلس اللغة الأفريكانية في جنوب أفريقيا، الخطوة بأنها “سخيفة”، قائلا إنها قوضت محاولة تحسين صورة هذه اللغة

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