موقع Mr Madani. مشروع مغربي للتواصل الاجتماعي بطعم مهني خالص

2022-06-06 / 20:59
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هبة بريس

موقع Mr Madani منتوج مغربي جديد يصنف ضمن الشبكات الاجتماعية يسمح للمهنيين دون الأفراد بنشر مستجداتهم المهنية بطريقة تسمح لزوار الموقع بالتفاعل عبر ميزة الإعجاب أو التعليق و كذا التوصل بطلبات عروض الأسعار بطريقة سهلة و مبتكرة.

مشروع واعد الهدف منه إعطاء مفهوم جديد لمعنى الخدمات و تيسير التواصل بين الزبون و مهنيي الخدمات. كما من شأنه أن يشكل أداة صلبة للتواصل المهني و تقييم المهنيين بطريقة شفافة تعتمد على التقييم بعد إنجاز الخدمة.

يهدف الموقع أيضا لتيسير الحصول على صيدليات و أطباء الحراسة. كما سيعد وسيلة ممتازة للتعريف بخدمات المنطقة كالصناعة التقليدية التي تميزها أو ما شبه ذلك..

كما يمكن الموقع، من خلال ميزة طلب عروض الأسعار، الزبناء من الحصول على عروض أسعار في مختلف ميادين الخدمات بطريقة تمكنه من اختيار الأنسب و الأكثر ملائمة مع حاجياته.

الموقع متوفر بصيغتي الهاتف و كذلك من خلال الرابط  www.mrmadani.com

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