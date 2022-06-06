أيت الطالب: جدري القردة ليس خطيرا مثل “كورونا”

هبة بريس _ الرباط

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، إن مرض “جدري القردة”، ليس خطيرا كفيروس “كورونا”، ولا ينتشر بسرعة، مضيفا أنه ينتشر بشكل كبير وسط المثليين

وأضاف أيت الطالب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الاثنين، بمجلس النواب، أن جدري القردة مرض قديم اكتشف سنة 1950 في مختبر ببلجيكا، وبعد ذلك انتقلت العدوى إلى إفريقيا الوسطى والساحلية الغربية. وأبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذا المرض لا يقتصر على القردة، بل أيضا السناجب والفئران الكبيرة، ويمكن أن ينتقل من الحيوانات إلى أخرى، أو من الحيوانات إلى الإنسان.

وفي شق اخر اوضح ايت الطالب أن الوزارة أعدّت خطة للتعامل مع مرض جدري القردة،

وكشف ان المرحلة الأولى من هذه الخطة تتمثل في تلقين مهنيي الصحة كيفية تشخيص المرض والتعامل معه

، أما المرحلة الثانية فهي كيفية تشخيص هذا المرض بالمختبرات، مشيرا إلى أن المملكة تتوفر حاليا على أربع مختبرات قادرة على تشخيص جدري القردة.

وتابع الوزير، أن المرحلة الثالثة من خطة الوزارة في التعامل مع جدري القردة، تتمثل في كيفية التعامل مع الأشخاص الذين يشتبه في إصابتهم بهذا المرض، حيث أنه يتم بعد هذه المرحلة فصل المصابين عن المخالطين.

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