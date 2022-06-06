الوزير خالد ايت الطالب

أيت الطالب: جدري القردة ليس خطيرا مثل “كورونا”

2022-06-06 / 20:38
2
هبة بريس _ الرباط

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، إن مرض “جدري القردة”، ليس خطيرا كفيروس “كورونا”، ولا ينتشر بسرعة، مضيفا أنه ينتشر بشكل كبير وسط المثليين

وأضاف أيت الطالب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الاثنين، بمجلس النواب، أن جدري القردة مرض قديم اكتشف سنة 1950 في مختبر ببلجيكا، وبعد ذلك انتقلت العدوى إلى إفريقيا الوسطى والساحلية الغربية. وأبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذا المرض لا يقتصر على القردة، بل أيضا السناجب والفئران الكبيرة، ويمكن أن ينتقل من الحيوانات إلى أخرى، أو من الحيوانات إلى الإنسان.

وفي شق اخر اوضح ايت الطالب أن الوزارة أعدّت خطة للتعامل مع مرض جدري القردة،

وكشف ان المرحلة الأولى من هذه الخطة تتمثل في تلقين مهنيي الصحة كيفية تشخيص المرض والتعامل معه

، أما المرحلة الثانية فهي كيفية تشخيص هذا المرض بالمختبرات، مشيرا إلى أن المملكة تتوفر حاليا على أربع مختبرات قادرة على تشخيص جدري القردة.

وتابع الوزير، أن المرحلة الثالثة من خطة الوزارة في التعامل مع جدري القردة، تتمثل في كيفية التعامل مع الأشخاص الذين يشتبه في إصابتهم بهذا المرض، حيث أنه يتم بعد هذه المرحلة فصل المصابين عن المخالطين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of موقع مكسيكي يسلط الضوء على الانهيار الكامل لـ “البوليساريو”

موقع مكسيكي يسلط الضوء على الانهيار الكامل لـ “البوليساريو”

2022-06-06 / 23:30
Photo of تعزية في وفاة والد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية

تعزية في وفاة والد المدير العام للمكتب الوطني للسكك…

2022-06-06 / 23:00
Photo of هيكل: تقنين القنب سيعطي بعدا طبيا وصيدليا للمغرب

هيكل: تقنين القنب سيعطي بعدا طبيا وصيدليا للمغرب

2022-06-06 / 22:41
Photo of السكوري : مأسسة الحوار الاجتماعي مكسب مهم

السكوري : مأسسة الحوار الاجتماعي مكسب مهم

2022-06-06 / 22:27
Photo of ”سوء التنظيم“ يدفع ب”عزيز بدراوي“ لتأجيل الندوة الصحفية

”سوء التنظيم“ يدفع ب”عزيز بدراوي“ لتأجيل الندوة الصحفية

2022-06-06 / 18:55
Photo of محكمة جزائرية تقضي بالسجن 8 سنوات لشقيق بوتفليقة

محكمة جزائرية تقضي بالسجن 8 سنوات لشقيق بوتفليقة

2022-06-06 / 18:48
Photo of محكمة جمهورية دونيتسك ..انطلاق محاكمة “المقاتل” المغربي

محكمة جمهورية دونيتسك ..انطلاق محاكمة “المقاتل” المغربي

2022-06-06 / 18:16
Photo of المغرب – ليبيا: بحث سبل تعزيز التعاون في مجال التخطيط

المغرب – ليبيا: بحث سبل تعزيز التعاون في مجال…

2022-06-06 / 17:40
Photo of شرذمة انفصالي الداخل يحولون أروقة كلية الآداب باكادير للاحتفال بمرتزقة البوليساريو

شرذمة انفصالي الداخل يحولون أروقة كلية الآداب باكادير للاحتفال…

2022-06-06 / 16:29
Photo of سيدي افني : حرب العقارات تنفجر بميراللفت ومطالب بإيفاد لجنة مركزية

سيدي افني : حرب العقارات تنفجر بميراللفت ومطالب بإيفاد…

2022-06-06 / 15:15

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق