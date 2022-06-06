الدومينيكان.. مقتل وزير البيئة في مكتبه

هبة بريس _ وكالات

أعلن مسؤولون حكوميون في الدومينيكان، أن وزير البيئة والموارد الطبيعية في الجمهورية قتل بالرصاص داخل مكتبه اليوم الاثنين.

وأشارت السلطات المحلية في بيان لها، أن “أورلاندو خورخي ميرا قتل برصاص مجهول”، من دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

من جهتها، ذكرت وزارة البيئة في بيان مقتضب: “نحن منزعجون من الوضع”.

بدوره، أعرب المدير التنفيذي لمجلس الوزراء الحكومي للابتكار بارتولومي بوخالس، عن أسفه لحادث القتل.

وقال: “موته مأساة.. نحن في الدومينيكان علينا أن نتكاتف لتحقيق ميثاق سلام وتعايش سلمي.. لا مزيد من العنف”.

وكان ميرا أيضا محاميا وعضوا مؤسسا للحزب “الثوري الحديث”، وعين وزيرا للبيئة والموارد الطبيعية في أغسطس عام 2020.

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