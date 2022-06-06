الصورة تعبيرية

الهند ترفض البيانات العربية والدولية المنددة بالتصريحات المسيئة للنبي محمد

2022-06-06 / 19:27
3
هبة بريس _ وكالات

رفضت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الاثنين، “البيانات العربية والدولية المنددة بالتصريحات المسيئة للنبي محمد والتي أدلى بها مسؤول بالحزب الحاكم في الهند”، واعتبرت أن الإدانات “غير مبررة”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية، أريندام باغشي، في بيان له: “إن بيان منظمة التعاون الإسلامي لا مبرر له، كما أنه ضيق الأفق”، مشددا على أن الحكومة الهندية “ترفض رفضا قاطعا بيان منظمة التعاون الإسلامي”.

وأشار باغشي إلى أن نيودلهي “تولي أعلى درجات الاحترام لجميع الأديان”، لافتا إلى أن التغريدات والتعليقات التي تسيء إلى شخصية دينية صدرت عن أفراد معينين، وهؤلاء لا يعبرون بأي شكل من الأشكال عن وجهات نظر حكومة الهند.

واتهم الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي “بالإدلاء بتعليقات تحركها دوافع مضللة”، داعيا منظمة التعاون الإسلامي إلى “إظهار الاحترام الواجب لجميع الأديان والمعتقدات”.

وختم المتحدث باسم الخارجية الهندية بالقول إنه “تم اتخاذ إجراءات قوية ضد هؤلاء الأفراد التي تسيء إلى الشخصيات الدينية، من قبل الهيئات ذات الصلة”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بلينكن: أزمة الحبوب متعمدة وبوتين يمارس الابتزاز

بلينكن: أزمة الحبوب متعمدة وبوتين يمارس الابتزاز

2022-06-06 / 23:08
Photo of اعتقال شاب يشتبه بتورطه في سلسلة هجمات بإبر الحقن في فرنسا

اعتقال شاب يشتبه بتورطه في سلسلة هجمات بإبر الحقن…

2022-06-06 / 21:46
Photo of شركة “ريان إير” تثير غضب ركاب بطلب عنصري

شركة “ريان إير” تثير غضب ركاب بطلب عنصري

2022-06-06 / 21:31
Photo of إعلام : المغرب وجهة سياحية مفضلة قريبة من المملكة المتحدة

إعلام : المغرب وجهة سياحية مفضلة قريبة من المملكة…

2022-06-06 / 20:14
Photo of الدومينيكان.. مقتل وزير البيئة في مكتبه

الدومينيكان.. مقتل وزير البيئة في مكتبه

2022-06-06 / 20:01
Photo of الرئيس التونسي يجري تعيينات جديدة على رأس 13 ولاية دفعة واحدة

الرئيس التونسي يجري تعيينات جديدة على رأس 13 ولاية…

2022-06-06 / 19:43
Photo of إدارة مطار غاتويك البريطاني تعتذر من سيدة مقعدة تركت وحدها في الطائرة

إدارة مطار غاتويك البريطاني تعتذر من سيدة مقعدة تركت…

2022-06-06 / 19:02
Photo of لتصدير الحبوب.. زيلينسكي يشترط الحصول على أسلحة مضادة للسفن

لتصدير الحبوب.. زيلينسكي يشترط الحصول على أسلحة مضادة للسفن

2022-06-06 / 17:45
Photo of الجزائر.. السجن 8 سنوات لسعيد بوتفليقة بتهمة التمويل الانتخابي الخفي

الجزائر.. السجن 8 سنوات لسعيد بوتفليقة بتهمة التمويل الانتخابي…

2022-06-06 / 12:55
Photo of دونيتسك: أوكرانيا أحرقت الأطنان من الحبوب

دونيتسك: أوكرانيا أحرقت الأطنان من الحبوب

2022-06-06 / 11:11

‫3 تعليقات

  1. ونحن كذلك لن نقبل ابدا ماتفعلونه بالمسلمين الهنود و بالرموز الدينية على مدى حكم هذا الحزب المتطرف .

  2. الله يعطي الصحة الدول الخليج، حتى وان لم يفلح التنديد فعل الاقل ذلك تضعف الايمان. اما بقية الدول الاسلامية ومنها الشمال الافريقي فقد استأنست الصمت وجف قلمها حتى عن تنديد الافعال التي تمس الامة لا من ابناء القردة ولا ابناء البقر. مرة بسبب خوفها ، ومرة باستهتار. ماتت النخوة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق