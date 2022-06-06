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الهند ترفض البيانات العربية والدولية المنددة بالتصريحات المسيئة للنبي محمد

2022-06-06 / 19:27
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هبة بريس _ وكالات

رفضت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الاثنين، “البيانات العربية والدولية المنددة بالتصريحات المسيئة للنبي محمد والتي أدلى بها مسؤول بالحزب الحاكم في الهند”، واعتبرت أن الإدانات “غير مبررة”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية، أريندام باغشي، في بيان له: “إن بيان منظمة التعاون الإسلامي لا مبرر له، كما أنه ضيق الأفق”، مشددا على أن الحكومة الهندية “ترفض رفضا قاطعا بيان منظمة التعاون الإسلامي”.

وأشار باغشي إلى أن نيودلهي “تولي أعلى درجات الاحترام لجميع الأديان”، لافتا إلى أن التغريدات والتعليقات التي تسيء إلى شخصية دينية صدرت عن أفراد معينين، وهؤلاء لا يعبرون بأي شكل من الأشكال عن وجهات نظر حكومة الهند.

واتهم الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي “بالإدلاء بتعليقات تحركها دوافع مضللة”، داعيا منظمة التعاون الإسلامي إلى “إظهار الاحترام الواجب لجميع الأديان والمعتقدات”.

وختم المتحدث باسم الخارجية الهندية بالقول إنه “تم اتخاذ إجراءات قوية ضد هؤلاء الأفراد التي تسيء إلى الشخصيات الدينية، من قبل الهيئات ذات الصلة”.

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