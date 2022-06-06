مطار غاتويك البريطاني

إدارة مطار غاتويك البريطاني تعتذر من سيدة مقعدة تركت وحدها في الطائرة

2022-06-06 / 19:02
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هبة بريس

قدمت إدارة مطار غاتويك البريطاني في العاصمة لندن اعتذارا لمسافرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تركت على متن إحدى الطائرات بعد هبوطها لأكثر من ساعة ونصف.

ووصفت إدارة المطار معاملة السيدة فيكتوريا بريغنيل بـ”غير المقبولة” بعد موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر إحدى صديقاتها صورة لها تجلس وحيدة في الطائرة.

وقالت فيكتوريا المصابة بالشلل الرباعي، إنه قيل لها في البداية أن الأمر سيستغرق 50 دقيقة لمساعدتها للخروج من الطائرة.

وصرحت بأنها حجزت المساعدة قبل ثلاثة أشهر وذكرتهم قبل أسبوعين من الرحلة، ولم أحصل على الخدمة التي يجب أن أتمتع بها.

وأفادت السيدة بأن الموظفين أنزلوها من الطائرة وتلقت اعتذارا من إدارة المطار ع، إلا أنها أكدت أنها تخطط لتقديم شكوى رسمية.

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