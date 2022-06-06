”سوء التنظيم“ يدفع ب”عزيز بدراوي“ لتأجيل الندوة الصحفية
هبة بريس _ الدار البيضاء
دفع “سوء التنظيم“ بالمرشح لرئاسة فريق الرجاء البيضاوي، عزيز بدراوي، إلى تأجيل الندوة الصحفية التي كان مقررًا إجراؤها بعد زوال يومه الإثنين بفندق حياة ريجنسي بالدار البيضاء إلى تأجيلها.
ووعد عزيز بدراوي، بعقد ندوة صحفية في مكان خاص وبتنظيم محكم وجيد، يتم فيها اعتماد لائحة صحفية مسبقة من أجل تغطية هذه الندوة، وذلك بعد توافد عدد كبير جداً من المنابر الإعلامية، مما صعب عملية عقد الندوة الصحفية.
وكان من المفترض، أن يقدم عزيز بدراوي، برنامجه الانتخابي لترأس فريق الرجاء البيضاوي، والإجابة عن مجموعة من تساؤلات الصحفيين التي تشغل بال الرأي العام وخصوصا جمهور الرجاء البيضاوي، الذي عبرت نسبة كبيرة منه عن ترحيبها بعزيز بدراوي لتولي مهمة رئاسة الفريق خلال الجمع العام الذي سيعقد يوم 16 يونيو 2022، بعد الاستقالة الجماعية للمكتب المديري الحالي للفريق.
ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0
6
21 تعليقات
بودريقة هو من كان السبب في افلاس النادي الرجاء الرياضي يجب محاسبته..
كودادي احسن فترة قضاها الرجاء هي مع بودريقة و اظن انه الرجل المناسب في المكان المناسب..
الرجاء اصبحت عبارة عن دارت قرعة بينهم فساد ثم فساد .بودريقة اخطاء في الماضي وترك ديون اتقلت كاهل الفريق فمرحبا بفكر جديد مع بدراوي ومشروع طموح مرحبا اعادة الهيكلة التقنية والادارية..
بودريقه هو سبب المشاكل.التي يمر بها فريق الرجاء. نتمنى من المرشح الرئاسي الجديد عزيز بدراوي الفلاح في الرئاسة وان يرفع راية الرجاء ..
تحبون أن تقتل الرجاء مرتين بودريقة يجب على بودريقة الرحيل فورا ومحاسبته على الأزمة التي تركها للنادي ..
الرجاء تحارب من طرف المافيا الفساد.ولا تحسبن الله غافلا عن ما يفعله الظالمون إنما يأخرهم الى يوم تشخص فيه الابصار…
مثل مغربي يقول «طاحت الصومعة علقوا الحجام ». كرة القدم المغربية كلها انحراف و قلة الأخلاق وفساد …
نظرية المؤامرة و المظلومية مبدأ الضعفاء و الرجاء كبيرة ونادي عريق وسابقى كبيرة .
الكرة ببلدنا يسيرها لصوص السياسة
ويلعبها كسالئ الدراسة ويغتنوا منها بمستقبل
ويتابعها المغفلون المعدومون يموتو في الملاعب والمقاهي والطرقات..
عشنا مع بودريقة أحلى الأيام و هو الرئيس الوحيد المناسب للعالمي في هذه المرحلة السوداء لكن اغرق الرجاء في الديون وورطها في ازمات ..
نتمنى ان يكون احسن خلف من سلف مضى عزيز بدراوي الذي سيرفع المشعل الرجاوي..
نتمنى ان تخرج الرجاء من أزمتها ..
عزيز بدراوي هو الرجل المناسب لقيادة الرجاء البيضاوي في هذه الفترة الصعبة التي يمر منها النادي الرجاوي..
عندما غادر الحافظي وبن شرقي واناجم والحدود لم تعد الرجاء كما كانت من قبل قوية ..
بالتوفيق لعزيز بدراوي ان شاء الله لحمل العصبة التي غابت عن الفريق لأكثر من 23سنة..
الرئيس المرشح المح إلى بعض المنابر الإعلامية المتواجدة الغير فيها لدا قام بإلغاء الندوة مع العلم هذا المنبى الإعلامي كان بالأمس يحبه أنصار الرجاء لأن كان له مشاكل مع رئيس الوداد حتى ان رئيس الوداد تعارك مع صحافييه بالزرواطة أمام بيته
صراحة والله عيب فريق مثل الرجاء تسيره إدارة فاشلة ..
في البداية كلام معسول وفي الاخير يتهربون من المسؤلية الكل يجب ان يتحمل مسؤوليته ..
جماهير الرجاء تطالب كل مكونات النادي من الرئيس ومكتبه ومنخرطيه ولاعبيه إلى آخر مشجع من جمهور الرجاء بتجاهل المنبر الإعلامي الفاسد و منع كل رجاوي من مشاركتهم تصريحاته أو خطابه أو التحدث معهم و لو بكلمة آن الأوان لمقاطعة كل منبر صحفي أراد الضر لفريق الرجاء العالمي..
الرئيس إن شاء الله عبد العزير البدراوي وهذا مطلب الجماهير الحرة وتغيير مسار الرجاء ..