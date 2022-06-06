”سوء التنظيم“ يدفع ب”عزيز بدراوي“ لتأجيل الندوة الصحفية

هبة بريس _ الدار البيضاء

دفع “سوء التنظيم“ بالمرشح لرئاسة فريق الرجاء البيضاوي، عزيز بدراوي، إلى تأجيل الندوة الصحفية التي كان مقررًا إجراؤها بعد زوال يومه الإثنين بفندق حياة ريجنسي بالدار البيضاء إلى تأجيلها.

ووعد عزيز بدراوي، بعقد ندوة صحفية في مكان خاص وبتنظيم محكم وجيد، يتم فيها اعتماد لائحة صحفية مسبقة من أجل تغطية هذه الندوة، وذلك بعد توافد عدد كبير جداً من المنابر الإعلامية، مما صعب عملية عقد الندوة الصحفية.

وكان من المفترض، أن يقدم عزيز بدراوي، برنامجه الانتخابي لترأس فريق الرجاء البيضاوي، والإجابة عن مجموعة من تساؤلات الصحفيين التي تشغل بال الرأي العام وخصوصا جمهور الرجاء البيضاوي، الذي عبرت نسبة كبيرة منه عن ترحيبها بعزيز بدراوي لتولي مهمة رئاسة الفريق خلال الجمع العام الذي سيعقد يوم 16 يونيو 2022، بعد الاستقالة الجماعية للمكتب المديري الحالي للفريق.

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