”سوء التنظيم“ يدفع ب”عزيز بدراوي“ لتأجيل الندوة الصحفية

2022-06-06 / 18:55
4
هبة بريس _ الدار البيضاء

دفع “سوء التنظيم“ بالمرشح لرئاسة فريق الرجاء البيضاوي، عزيز بدراوي، إلى تأجيل الندوة الصحفية التي كان مقررًا إجراؤها بعد زوال يومه الإثنين بفندق حياة ريجنسي بالدار البيضاء إلى تأجيلها.

ووعد عزيز بدراوي، بعقد ندوة صحفية في مكان خاص وبتنظيم محكم وجيد، يتم فيها اعتماد لائحة صحفية مسبقة من أجل تغطية هذه الندوة، وذلك بعد توافد عدد كبير جداً من المنابر الإعلامية، مما صعب عملية عقد الندوة الصحفية.

وكان من المفترض، أن يقدم عزيز بدراوي، برنامجه الانتخابي لترأس فريق الرجاء البيضاوي، والإجابة عن مجموعة من تساؤلات الصحفيين التي تشغل بال الرأي العام وخصوصا جمهور الرجاء البيضاوي، الذي عبرت نسبة كبيرة منه عن ترحيبها بعزيز بدراوي لتولي مهمة رئاسة الفريق خلال الجمع العام الذي سيعقد يوم 16 يونيو 2022، بعد الاستقالة الجماعية للمكتب المديري الحالي للفريق.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of محكمة جزائرية تقضي بالسجن 8 سنوات لشقيق بوتفليقة

محكمة جزائرية تقضي بالسجن 8 سنوات لشقيق بوتفليقة

2022-06-06 / 18:48
Photo of محكمة جمهورية دونيتسك ..انطلاق محاكمة “المقاتل” المغربي

محكمة جمهورية دونيتسك ..انطلاق محاكمة “المقاتل” المغربي

2022-06-06 / 18:16
Photo of المغرب – ليبيا: بحث سبل تعزيز التعاون في مجال التخطيط

المغرب – ليبيا: بحث سبل تعزيز التعاون في مجال…

2022-06-06 / 17:40
Photo of شرذمة انفصالي الداخل يحولون أروقة كلية الآداب باكادير للاحتفال بمرتزقة البوليساريو

شرذمة انفصالي الداخل يحولون أروقة كلية الآداب باكادير للاحتفال…

2022-06-06 / 16:29
Photo of سيدي افني : حرب العقارات تنفجر بميراللفت ومطالب بإيفاد لجنة مركزية

سيدي افني : حرب العقارات تنفجر بميراللفت ومطالب بإيفاد…

2022-06-06 / 15:15
Photo of الSNRT تناقش دور الخدمة الإعلامية العمومية في نقل المعرفة

الSNRT تناقش دور الخدمة الإعلامية العمومية في نقل المعرفة

2022-06-06 / 15:06
Photo of “السجون”: نقل الريسوني من عكاشة إلى عين برجة بسبب “الاكتظاظ”

“السجون”: نقل الريسوني من عكاشة إلى عين برجة بسبب…

2022-06-06 / 14:42
Photo of يهم مهنيي النقل.. انطلاق عملية للتسجيل للاستفادة من الدعم

يهم مهنيي النقل.. انطلاق عملية للتسجيل للاستفادة من الدعم

2022-06-06 / 13:56
Photo of أكادير : مخاوف زوار المدينة وأرباب الفنادق من بطء أشغال التهيئة خلال الصيف

أكادير : مخاوف زوار المدينة وأرباب الفنادق من بطء…

2022-06-06 / 12:41
Photo of معرض الكتاب: إبراز أهمية القدس وفلسطين في خطب ورسائل الملك

معرض الكتاب: إبراز أهمية القدس وفلسطين في خطب ورسائل…

2022-06-06 / 12:00

‫4 تعليقات

  2. كودادي احسن فترة قضاها الرجاء هي مع بودريقة و اظن انه الرجل المناسب في المكان المناسب..

  3. الرجاء اصبحت عبارة عن دارت قرعة بينهم فساد ثم فساد .بودريقة اخطاء في الماضي وترك ديون اتقلت كاهل الفريق فمرحبا بفكر جديد مع بدراوي ومشروع طموح مرحبا اعادة الهيكلة التقنية والادارية..

  4. بودريقه هو سبب المشاكل.التي يمر بها فريق الرجاء. نتمنى من المرشح الرئاسي الجديد عزيز بدراوي الفلاح في الرئاسة وان يرفع راية الرجاء ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق