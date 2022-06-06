رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين

محكمة جمهورية دونيتسك ..انطلاق محاكمة “المقاتل” المغربي

2022-06-06 / 18:16
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هبةبريس _ الرباط

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين: “اليوم ستعقد الجلسة الأولى للمحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية فيما يتعلق بالمرتزقة البريطانيين”.

وأشار بوشيلين على هواء قناة “روسيا 1” التلفزيونية، اليوم الإثنين، إلى أنه “لا يستبعد صدور حكم إعدام بحق مناطلق عليهم اسم ” المرتزقة”.

ووصف بوشيلين الجرائم التي ارتكبها المرتزقة “بالشنيعة”.

وقال بوشيلين إن “طلب العدالة والقصاص تزايد في المجتمع أكثر من أي وقت مضى، وبالنسبة للنازيين الجدد، فلن أصنفهم بعيدا عن قوات الجيش الأوكراني التي ارتكبت بدورها فظائع ضد المدنيين، حيث لا يجب تجاهل جراءم الحرب التي ارتكبتها تشكيلات القوات الأوكرانية حيث أنها ليست أدنى شأننا مما ارتكبه النازيون الجدد”.

وفي نهاية أبريل، فتح مكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك الشعبية قضية جنائية ضد من تم وصفهم ب “المرتزقة” الأجانب، منهم مواطنان بريطانيان ومواطن مغربي.

وفي نهاية ماي انتهى التحقيق في القضية المرفوعة ضد مجموعة وصفت بالمرتزقة من بريطانيا والمغرب.

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