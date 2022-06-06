فولوديمير زيلينسكي

لتصدير الحبوب.. زيلينسكي يشترط الحصول على أسلحة مضادة للسفن

2022-06-06 / 17:45
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هبة بريس - وكالات

اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن تسليم قواته أنظمة مضادة للسفن، أفضل ضمان لفتح الموانئ الأوكرانية التي يحاصرها الجيش الروسي.

ونقلت صحيفة “آر بي كا – أوكرانيا” عن زيلينسكي قوله: “سنتلقى أنظمة مضادة للسفن. هذه ليست تهديدات. ستكون هذه أفضل الضمانات”.

وأضاف أن أوكرانيا مستعدة لتصدير الحبوب، وقال: “نحن جاهزون لكننا بحاجة إلى ممر آمن”.

وفي وقت سابق، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن موسكو ستضمن مرور السفن المحملة بالحبوب دون عوائق إذا قامت كييف بتطهير موانئها من الألغام.

وأضاف أنه بوسع كييف تصدير البضائع عبر الموانئ التي تسيطر عليها روسيا مثل بيرديانسك وماريوبول.

كما أكد بوتين أن أوكرانيا يمكنها أيضا تصدير الحبوب عن طريق البر، موضحا أن الطريق الأفضل والأقصر يمر عبر بيلاروس، التي يجب رفع العقوبات الغربية عنها لتحقيق ذلك.

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