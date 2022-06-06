ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها على انستغرام وتعلق: “الشدائد تعلمك أنه ليس لك إلا الله”

هبة بريس - وكالات

غدت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز حديث مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إلغائها متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي من حسابها على إنستغرام.

فبعدما أثارت صورة نشرتها الفنانة ياسمين عبد العزيز على سرير داخل أحد المستشفيات عبر التطبيق نفسه قلق محبيها، تبين أيضاً أنها حذفت العوضي من قائمة الأصدقاء، ما أثار شكوكاً كثيرة حول مصير العلاقة بين الاثنين.

إلا أن تعليقات طمأنت من أن الطلاق لن يحدث بين الثنائي، كونهما مازال محتفظين بصورهما معاً عبر التطبيق.

وأتت هذه التطورات بعدما نشرت ياسمين صورة عبر إنستغرام عقب عودتها الأحد من رحلة علاجية في سويسرا، كتبت فيها: “ستعلمك الشدائد دائما أنه ليس لك إلا الله”، ما اعتبره البعض رسالة واضحة لزوجها.

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