فتاح العلوي: سعر برميل النفط انتقل من 86 دولار إلى 128 دولارا

2022-06-06 / 17:15
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هبة بريس - الرباط

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن ارتفاع أسعار المحروقات يرتبط أساسا بالأزمة الأوكرانية الروسية.

وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن سعر برميل النفط انتقل من 86 دولار الى 115 دولار بين شهري بين يناير ومارس قبل أن يصل بداية الشهر الجاري الى 128 دولار.

وأضافت الوزيرة، أن سعر البنزين وصل الى 1600 دولار، كما بلغ سعر الغازوال 1300 دولار.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة اتجهت نحو دعم قطاع النقل أولا لأنه اول مستهلك للمحروقات ولديه اثار على جميع المنتوجات الأخرى كما له انعكاس على الحفاظ على الأسعار، مشيرة الى أن ميزانية صندوق المقاصة يتوقع أن تصل الى 30 مليار درهم هذه السنة.

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