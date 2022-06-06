وزيرة الاقتصاد: “ماشي لاسامير اللي أتحل أزمة غلاء المحروقات فالمغرب”

هبة بريس - الرباط

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن إعادة تشغيل شركة “لاسامير” لن يحل أزمة المحروقات في المغرب.

وقالت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، ‘عدد من البرلمانيين تكلمو على ملف لاسامير ، الملف فالقضاء وكاين تحكيم دولي فالمشكل”.

وأضافت الوزيرة مخاطبة البرلمانيين بالقول “اللي بغا يعاون وعارف كيفاش يفك هاد الدوسي ديال لاسامير مرحبا”، مسترسلى بالقول “وماشي لاسامير اللي غادي تفك أزمة الحالية ديال ارتفاع أسعار المحروقات فالمغرب.”

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