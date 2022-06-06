وزيرة الاقتصاد: الحكومة معبأة للتخفيف من ثقل الزيادات على المواطنين
هبة بريس - الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن قلة المواد الاولية و ارتفاع الاسعار نتيجة الحرب الاوكرانية يمثلان أزمة عالمية، خصوصا في الدول الغير منتجة للطاقة كالمغرب.
وأكدت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن الحكومة معبأة للتخفيف من ثقل الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف الوزيرة، أن الرؤية غير واضحة بخصوص تاريخ انتهاء هذه الأزمة، مشددة على أن الحكومة تعمل حاليا على توفير جميع المواد والمنتجات للمواطنين وضمان التموين في الأسواق.
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4 تعليقات
لا يظهر اي اثر للتخفيف من آثار الزيادات المتصاعدة في معظم المواد
لماذا لا يتم تخفيض أجوركم وإمتيازاتكم لتخفيف الأزمة على المواطنين
بأن ليا باغيين تعبؤو الخزينة بالضرائب
لا أثر لأي تخفيف، لو كانت هناك نية حقيقة لتم تعديل الضريبة على المحروقات لأنها تشكل نصف سعر البيع تقريبا ،غير أن مداخيلها هي التي أصبحت تدعم صناديق الدعم بما يقرب من 40 مليار درهم ،المواطن هو الذي أصبح يمول صندوق المقاصة ،إذا كل ما يقال عن المحاولات، مجرد كلام فارغ و المواطن تاياكل العصا من كل جهة