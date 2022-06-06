وزيرة الاقتصاد: الحكومة معبأة للتخفيف من ثقل الزيادات على المواطنين

هبة بريس - الرباط

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن قلة المواد الاولية و ارتفاع الاسعار نتيجة الحرب الاوكرانية يمثلان أزمة عالمية، خصوصا في الدول الغير منتجة للطاقة كالمغرب.

وأكدت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن الحكومة معبأة للتخفيف من ثقل الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف الوزيرة، أن الرؤية غير واضحة بخصوص تاريخ انتهاء هذه الأزمة، مشددة على أن الحكومة تعمل حاليا على توفير جميع المواد والمنتجات للمواطنين وضمان التموين في الأسواق.

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