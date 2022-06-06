السكوري: 36% من المستفيدين من برنامج “أوراش” نساء

هبة بريس - الرباط

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن عدد النساء المستفيدات من برنامج اوراش بلغ 36% بمختلف أقاليم المملكة.

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، “أكدنا على جميع الشركاء باش دوك الاوراش متكونش ذكورية محضة لكن تكون فرص للنساء”.

وأضاف الوزير قائلا “ملي كيختارو اوراش فيها النساء كيجيب الله فيها التيسير وكتكون فيها واحد السلاسة بسبب تنوع العمل والأنشطة”.

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