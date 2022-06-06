شرذمة انفصالي الداخل يحولون أروقة كلية الآداب باكادير للاحتفال بمرتزقة البوليساريو
تحولت كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير إلى ملحقة تابعة للانفصاليين بمباركة من مسؤولي هذه المؤسسة العمومية، الذين كان يفترض فيهم أن يكونو سدا منيعا أمام كل ما من شأنه المساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية أو استفزاز مشاعر طلبة وأساتذة الكلية، والمغاربة عموما.
ففي فصل جديد من فصول الاستفزازات المتواصلة للطلبة الانفصاليين بداخل كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير، قام هؤلاء بتخليد “ذكرى وفاة الزعيم السابق لجبهة البوليساريو محمد ولد عبد العزيز المراكشي”، عبر تعليق صوره وعلم الجمهورية الوهمية بقلب هذه المؤسسة العمومية، كما تم رفع شعارات تمس بالوحدة الترابية للمملكة أمام أنظار العميد المنتهية ولايته، ونائبه، والكاتب العام للمؤسسة.
واستغربت فعاليات جامعية ما تعيش على وقعه هذه المؤسسة الجامعية دون بقية الكليات بعد أن أصبحت قلعة محصنة للانفصاليين الذين باتوا يشتغلون بكل ثقة وحرية بداخل أروقتها دون حسيب أو رقيب، بل أخطر من ذلك، تضيف تلك الفعاليات، فإن عددا من الانفصاليين يستفيدون من عدة امتيازات دون بقية الطلبة، سواء فيما يتعلق بتسجيل أنفسهم وأقاربهم ببكالوريا متقادمة أو من خلال ولوج سلكي الماستر أو الدكتوراه.
وحملت تلك الفعاليات ما يجري من مساس متكرر بالوحدة الترابية للمملكة إلى إدارة هذه المؤسسة التي شجعت بتقاعسها الانفصاليين على التموقع والتصرف بحرية داخل أروقتها.
وحذرت من عدم التعاطي الجدي للمسؤولين المركزيين مع التسيب الحاصل بداخل كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير تجاه تحرك الانفصاليين الذي جعل من هذه المؤسسة الاستثناء عكس المؤسسات الجامعية الأخرى، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأسباب والدواعي الذي أدت إلى بروز هذا الوضع المريب، في الوقت الذي تعيش قضية الصحراء العديد من الانجازات غير المسبوقة التي حققها المغرب على جميع المستويات والأصعدة.
6 تعليقات
يجب الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تبني اطروحة الشردمة الضالة والتي تعض اليد التي تحسن اليها
ووضع حد للامتيازات التي منحت لساكنة الصحراء المغربية دون سواها من المناطق المغربية وان لم نقل على حساب الشعب المغربي كله والا سيطمع ذوو النفوس الضعيفة من انتهاج نفسالاسلوب في بقية الاقاليم المغربية اانه لا يعقل ان يكون ذلك حلالا للصحراويين و حرام علينا
Il faut déloger ces imbéciles des facultés marocaines avant qu’ils ne provoquent une guerre entre étudiants.
لقد نبهونا عبر تصريحات قائدهم عوج الفم بأنهم سيوحولون طريقتهم بعد فشلهم الى عمليات ارهابية داخل المدن المغربية فيجب على السلطات المغربية ان لا تتهاون مع قطاع الطرق رآه شبعوا الخبز فالمغرب وان تحاكمهم بخيانة الوطن وان يلتحقوا بالجزائر الشمالية.
اعطيه المنحة ويمحنك
هل لازلنا نسمع باكراد تركيا لقد كان ملكنا الحبيب نصره الله واضحا وقال انه لن نقبل باصحاب جوج اوجوه.
اجريو على بوزبال لانه لا تلاعب في خيانة الوطن لا تخلطوها مع عدر حقوق الانسان
اجريو على الأوباش الكراغلة والخيام البالية تليق بهم.
غريب وخطير جدا اذا كان هذا صحيحا .
نصيحة مهمة ،بالنسبة لطلبة مدن العيون و الداخة و مدن الصحراء ،لا ترسلوهم للدراسة بمدينة اكادير لان شردمة من عناصر سوسية منغلقة تستفزهم و تبت فيهم سمومهم.
عناصر سوسية تبحت عن الهوية من اصولها الصينية و المنغولية.
ابعتوا طلبة الصحراء بيدرسوا بمدن الدار البيضاء و الرباط و خريبكة و سطات و مكناس و طنجة عاصمة جبالة.و كلها مدن عربية.
و نصيحة لله زودوهم بالمنحة لبعدهم عن منازلهم .
و ابعدوهم عن فتنة و مشادات سوااسة…لانها مرض لا ينتهي.
Yajib lhokoma tadkhol sari3,limoharabat kol man yorid tfri9 lbilad,falmaghrib yajib an yakon mowahada fikolli lmajalat men ajli ta9adom,logha wahida Watan Wahid,ta3adod lloghat yoadi ila tfri9 lbilad ila dowaylat