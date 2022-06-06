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عبد الوافي لفتيت

سيدي افني : حرب العقارات تنفجر بميراللفت ومطالب بإيفاد لجنة مركزية

2022-06-06 / 15:15
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تداول نشطاء على صفحات فايسبوكية، ما إعتبروه “حرب العقارات” بجماعة ميراللفت، في إشارة منهم بوجود “مافيات ” تقوم بالاستيلاء على مناطق خضراء و ساحات و أزقة وشوارع وتحويلها لبقع أرضية جاهزة للبناء”.

ونشرت هذه الصفحات وثائق تؤكد “ظهور بقع لم تكن موجودة بتصميم التهيئة الخاص بحي الودادية بميراللفت”، مؤكدة أنه “مع كل تحيين جديد تخرج بقعة هنا وهناك ويتم استبدال المناطق الخضراء أو الساحات أو بعض الأزقة ببقع أرضية جاهزة للبناء”.

وضعية تطرح سؤال عن الجهات المستفيدة من تحويل تلك المساحات إلى بقع أرضية، وكذا عن الشواهد الإدارية التي تمنح من أجل تفويت هذه البقع وطرق الحصول عليها.

من جانبه تحدث المجلس الجماعي لوسائل إعلام، أن ما تم نشره في تلك الصفحات الفايسبوكية، غير صحيح، ولا تعرف الجهات التي تقف من وراءه.

وفي نفس السياق أشار المجلس عن وجود مخطط تهيئة لسنة 2016 قم تم تحيينه بإشراف الوكالة الحضرية.

لكن بين هذا وداك يبقى الوضع يحتاج لجنة مركزية للوقوف على صحة ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، وهل ما تم إنجازه يتوفر على الرخص القانونية.

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