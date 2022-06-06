يهم مهنيي النقل.. انطلاق عملية للتسجيل للاستفادة من الدعم
هبة بريس
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك أنه سيتم، بعد غد الأربعاء (8 يونيو)، الشروع في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الأمر يأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة خلال اجتماعها ليوم 02 يونيو 2022.
وأشارت الوزارة إلى أن عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي سيتم عبر المنصة الالكترونية mouakaba.transport.gov.ma.
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المجموع 2 آراء
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19 تعليقات
لا أعتقد أنها ستدعم الجميع وإنما تدعم من تريد والفاهم يفهم هههههههههههه..
كيف يعقل ان تواصل الحكومة دعمها إلى قطاع النقل والمازوط لازال في الارتفاع الساروخي ولا اظن ذالك…
العجب ثم العجب من هذه الحكومة !!! إنها تريد تهدئة الأعصاب فقط إنها أضحوكة هههههههههههه…
إذا كان فعلا ما تقولونه صحيح فلماذا التذاكر لازلت مرتفعة ولم يتم انخفاظها..
الركاب هم من يأكلون العصا بهذا المفهوم لم يتغير أي شيء لا دعم ولا هم يحزنون..
كلها ووعود كاذبة وتمثيليات أمام الرأي العام فقط لم نستفد من الدعم الأول فكيف نستفيد منه الآن ما كفايا الابتزاز..
بهذا المفهوم المغربي (ابوك صاحبي) هذآ هو الدعم الحقيقي…
نقطة إلى السطر ليس هناك أي دعم تتحدثون عنه والكل يعرف حقيقتكم…
عيب وعار أنتم تضحكون علينا واستهزاءات علينا والنفاق بعينيه اصبحتم اظحوكة العالم هههههههههههه مرة أخرى تلاعبون في نفسيتنا ما كفايا ما كفايا ما كفايا لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
أنتم تقومون بقضاء عطلتكم ومصالحكم بوقود الدولة ولا يهمكم الفقير الذي يتخبط مع الزمن ويتقضى أجرة بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية فلما لا تقومون بدعمه…
كلنا ننتظر الدعم وبالاخص الطبقة الفقيرة والكادحة والارامل وكذا قطاع السياحة والصناعة والخدمات الخاصة وذالك بتضررهم في الجائحة كوفيد 19 كورونا التي عرفها المغرب بصفة خاصة…
هذه الحكومة وضعت مخططات تسير في الطريق الصحيح اتخذت نمادج جريئة لصالح القطاع النقل واللوجستيك نتمنى لها العطاء والانجازات تعود بالنفع على الشعب المغربي…
نستبشر خيرا من هذه الحكومة الجديدة باذن الله من هذآ الدعم …
نحن لا ننكر المجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة التي تقوم بها هذه الحكومة الجديدة في التخفيف من حدة الأزمة الإقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً نتمنى لها العطاء والمثابرة وحب الوطنية والمصداقية والشفافية والوفاء والالتزام بالوعود…
سولو دموعي فعلا على الأزمة التي اعيشها وانا سائق سيارة أجرة والمعاناة والاهانات من طرف المواطن الذي لا يتفهام معك ؛ إنها فعلا معاناة طويلة وعلى كل حال الحمد لله ..فهذا الدعم جاء في والوقت المناسب فالف شكر وتقدير لهذه الحكومة…
يجب تخفيض اسعار التذاكر لأن الآن الحكومة ستقوم بدعمهم. فالمواطن يطالب بذالك هل الكل موافق معي؟؟؟؟؟
يجب على الحكومة أن تراعي متطلبات المواطن وليس قطاع النقل فقط الكل متضرر وبالاخص منذ الجائحة كوفيد 19 كورونا سنتين ضاعت منا وتضررنا بشكل كبير..
إن دعم قطاع النقل فهو قرار صائب ومهم خاصة في هذه الظرفية الراهنة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً ولكن يجب الاطلاع على متطلبات المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية..
نظرا الارتفاع الساروخي في المحروقات فهذا الدعم جاء في والوقت المناسب إنها مبادرة طيبة ومحمودة من طرف الحكومة وربما سيعرف نموا قياسيا وقفزة استراتجية جديدة ورئية مستقبلية للمغرب.