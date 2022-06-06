يهم مهنيي النقل.. انطلاق عملية للتسجيل للاستفادة من الدعم

هبة بريس

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك أنه سيتم، بعد غد الأربعاء (8 يونيو)، الشروع في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الأمر يأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة خلال اجتماعها ليوم 02 يونيو 2022.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي سيتم عبر المنصة الالكترونية mouakaba.transport.gov.ma.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0