شكيب بنموسى

بنموسى: أزيد من 73 ألف فاعلا في التعليم شاركوا في المشاورات الوطنية

2022-06-06 / 13:43
0
هبة بريس

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الاثنين بالرباط، أن 73 ألف و176 فاعلا في مجال التعليم شاركوا إلى حدود اليوم في المشاورات الوطنية من أجل تجويد المدرسة العمومية.

وأبرز بنموسى، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء (ومع)، لمناقشة موضوع “أي خارطة طريق لمدرسة عمومية ذات جودة عالية”، أن هؤلاء المشاركين ساهموا ضمن 6098 ورشة تم تنظيمها بكافة جهات المملكة.

وقد أظهرت مختلف الورشات التي تم تنظيمها، يضيف الوزير، أن الإجراءات التي تضمنتها خارطة الطريق ” تمثل مواضيع يتقاسمها الجميع (تلاميذ، مدرسون، أمهات وآباء) “، مشيرا إلى أن الفاعلين في مجال التربية وكذا الشركاء أبانوا عن نضج عال في التفكير وعن حس التزام كبير بخصوص تجويد المدرسة العمومية.

وفي هذا الصدد، شدد بنموسى على أن تمرين المشاورات كان ضروريا، علاوة على محتواه، لإعطاء المدرسة مكانتها الحقيقية، وذلك من خلال وضعها في صلب السياسات وفي صميم انشغالات الحكومة، إضافة إلى أهمية خلق فضاءات للنقاش حول هذا الموضوع.

وبخصوص الجدولة الزمنية لهذه المشاورات، أوضح الوزير أن المشاورات الميدانية ستنتهي يوم 30 يونيو الجاري، فيما سيسدل الستار على المشاورات على المنصة الرقمية في 10 يوليوز المقبل، على أن يتم تقاسم النتائج على الصعيد الوطني ابتداء من 15 من الشهر ذاته.

وأكد بنموسى أن هذه المشاورات الوطنية ” مشروع مجتمعي يروم اعتبار التربية ذات جودة كمشروع وطني للجميع، مشددا على ضرورة انخراط جميع الفاعلين في خطة الإصلاح، وكذا إعادة إرساء مناخ للثقة في المدرسة.

كما تهدف إلى خلق ثقافة العمل الجماعي والحوار المتبادل، وإعطاء الحق في الرأي لكل المهتمين، وكذا إثارة التغيير في العقليات، فضلا عن ضمان جودة القرارات التشاركية والتزام الفاعلين صانعي التغيير.

وخلص بنموسى إلى القول إن الوزارة بصدد وضع خارطة الطريق على محك النقاش، ورصد الاقتراحات اعتمادا على الذكاء الجماعي، وتقاسم التجارب الرائدة، وكذا ضمان الانخراط الإرادي لدى جميع المتدخلين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أمام أنظار الحكومة.. بنموسى يستعرض مستجدات “بكالوريا 2022”

أمام أنظار الحكومة.. بنموسى يستعرض مستجدات “بكالوريا 2022”

2022-06-06 / 14:52
Photo of اضراب أساتذة التعليم العالي يدفع عدد من الكليات الى تغيير تواريخ اجراء الامتحانات

اضراب أساتذة التعليم العالي يدفع عدد من الكليات الى…

2022-06-04 / 20:09
Photo of أكادير : كلية الآداب على وقع صفيح ساخن بسبب الترشح الى العمادة

أكادير : كلية الآداب على وقع صفيح ساخن بسبب…

2022-06-04 / 14:22
Photo of سطات…مؤسسة الكرايم ترفع اللواء الأخضر للمدارس الايكولوجية (صور)

سطات…مؤسسة الكرايم ترفع اللواء الأخضر للمدارس الايكولوجية (صور)

2022-06-04 / 14:05
Photo of بعد فضيحة كلية سطات.. الحكومة تعين عميدة جديدة بجامعة الحسن الأول

بعد فضيحة كلية سطات.. الحكومة تعين عميدة جديدة بجامعة…

2022-06-02 / 16:36
Photo of زيادة أسعار الكتب المدرسية.. الحكومة: ندرس طلب الناشرين

زيادة أسعار الكتب المدرسية.. الحكومة: ندرس طلب الناشرين

2022-06-02 / 15:46
Photo of بنموسى: “قرابة مليوني تلميذ استفادوا من دروس الدعم خلال شهرين”

بنموسى: “قرابة مليوني تلميذ استفادوا من دروس الدعم خلال…

2022-06-02 / 11:45
Photo of تتويج جامعة محمد الأول بجائزة الملتقى الأول للحضارت والمغامرات الدولي بالأردن

تتويج جامعة محمد الأول بجائزة الملتقى الأول للحضارت والمغامرات…

2022-06-02 / 11:14
Photo of انطلاق الدورة الرابعة للأيام الدراسية الدولية بتزنيت

انطلاق الدورة الرابعة للأيام الدراسية الدولية بتزنيت

2022-06-01 / 17:35
Photo of “قافلة كرة القدم النسوية في الوسط المدرسي” تحط الرحال بالجديدة

“قافلة كرة القدم النسوية في الوسط المدرسي” تحط الرحال…

2022-06-01 / 14:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق