في انتظار تحديد موعد الديربي.. لاعبو الرجاء و الوداد يعودون للتداريب الجماعية

2022-06-06 / 14:15
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

انتهت العطلة التي منحها الإطار الوطني وليد الركراكي للاعبي الوداد بعد تتويجهم الأسبوع الماضي بعصبة الأبطال الإفريقية، حيث تقرر أن يعود اللاعبون لاستئناف تداريبهم الجماعية بداية من يومه الاثنين.

موازاة مع ذلك، قرر رشيد الطاوسي مدرب النسور أن يعود لاعبو فريقه الرجاء للتداريب اليوم كذلك و بعد عطلة قصيرة منحها لهم بعد إجراء مباراة ودية مع إحدى أندية الهواة.

عودة لاعبي قطبي البيضاء استعدادا لديربي الدورة الخامسة و العشرين و الذي لم يتم تحديد موعده الرسمي لحدود الساعة، حيث قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من خلال العصبة الاحترافية عودة منافسات القسم الأول بعد مباريات المنتخب المغربي و بالضبط في الخامس عشر من الشهر الجاري في انتظار الإعلان عن برمحة مباريات الجولة القادمة.

هذا و تقرر رسميا أن يجرى الديربي البيضاوي دون جمهور و ذلك استنادا على عقوبات لجنة التأديب المركزية التي عاقبت الرجاء بإجراء مبارتين داخل الميدان دون جمهور، إحداها ستكون مباراة الديربي بحكم أن الفريق الأخضر هو المستضيف لها.

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