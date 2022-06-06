بيرو: “الحكومة واعية بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها أمام المواطن”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن الحكومة الحالية واعية تمام الوعي بثقل و أهمية و جسامة المسؤولية التي تتحملها و الملقاة على عاتقها أمام المواطنين.

حديث بيرو عن الحكومة تزامن و حضوره أشغال المؤتمر الجهوي ‏لتنسيقية التجمع الوطني للأحرار في ألمانيا، حيث أكد أن الحكومة و منذ نيلها ثقة المغاربة شرعت في تنزيل وعودها و من أهمها تلك التي تهدف إلى الحد من الفوارق الاجتماعية والرفع من المستوى الاقتصادي للبلاد.

و شدد منسق حزب الحمام خارج المملكة على أن حكومة أخنوش تبذل قصارى الجهود لتحقيق كل الوعود بالرغم من الظرفية الصعبة التي يمر منها المغرب حاليا على غرار كل دول العالم في ظل الجائحة و تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

و أكد أنيس بيرو قائلا: “نؤمن بقدرة الحكومة على تحقيق الوعود التي قدمتها للمغاربة، لأنها واعية بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها أمام المواطن من جهة، ولسعيها الجاد إلى تكريس الاختيار الديمقراطي والمشاركة الفعالة في الفعل التنموي الوطني من جهة أخرى”.

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