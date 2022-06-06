إصابة 3 طلبة بحروق بالحي الجامعي الرشيدية

هبة بريس - الرشيدية

أدى نشوب حريق في قنينة غاز بإحدى الغرف بالحي الجامعي الرشيدية، ليلة أمس الأحد 05 يونيو الجاري الى اصابة 03 طلبة بحروق خفيفة.

وأفاد مصدر من داخل الحي الجامعي الرشيدية ل”هبة بريس” أن الطلبة الثلاثة كانوا بصدد إعداد وجبة العشاء لتشتعل النيران في قنينة الغاز، وفي محاولة منهم لإخماد الحريق اصيبوا بحروق نقلوا على إثرها الى مستعجلات المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، والتي غادروها بعد تلقيهم العلاجات الضرورية.

وقد خلف هذا الحريق هلعا وسط الطلبة القاطنين بذات الحي الجامعي الذين تجمهروا وحاولوا تقديم المساعدة قبيل وصول عناصر الوقاية المدينة.

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