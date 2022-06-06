أكادير : مخاوف زوار المدينة وأرباب الفنادق من بطء أشغال التهيئة خلال الصيف

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يسود نوع من التخوف من زوار المدينة وكذلك ارباب الفنادق والمطاعم، من بطئ أشغال التهيئة الحضرية التي تشهدها المدينة من سنة 2020 الى 2024, ومن تأثيراتها السلبية على أنتعاش السياحة الصيف القادم الذي لا تفصلنا عنه سوى أسبوعين على أبعد تقدير.

ولعل كثيرين ممن زاروا المدينة الصيف الماضي، قد عاشوا الويلات من حجم الازدحام التي شهدته المدينة بسبب أشغال التهيئة الحضرية المنتشرة من جنوب أكادير الى شماله ومن شرقه الى غربه.

ورغم أن المدينة تستعد أن تظهر في حلة جديدة نتيجة المشروع الملكي، الذي سيعيد لها بريقها، باعتبارها من أهم الوجهات السياحية بالمغرب، كما كانت قبل عقود من الزمن، غير أن طريقة توزيع الاشغال في كل مكان يصيب المدينة كل يوم بشبه شلل، واغلاق الشوارع والساحات.

وشكل الاختناق المروري أهم الاشكالات الحالية، بسبب الاشغال مما دفع بالمجلس الجماعي لأكادير ورئيسه أخنوش بعقد إجتماع مع مختلف المتدخلين في مشروع التهيئة الحضرية لتدارس هذه الوضعية من حلول واجراءات ممكنة، من أجل ضمان انسيابية حركة السير والجولان، بالشوارع المهمة بالمدينة.

أختوش وعد بالعمل مع الجهات المختصة، على فتح العديد من الممرات الإستثنائية داخل المدينة، وفي المنطقة المحيطة بالشاطئ، من أجل تجنب أي عرقلة لحركة السير، خاصة في فترات الذروة، التي تتزامن عادة مع عطلة نهاية الأسبوع.

وسوف تعزز هذه الممرات بعلامات تشوير جديدة، لإخبار مستعملي الطريق، بشتى الإختيارات المتاحة لهم كل حسب وجهته.

وقد تقرر فتح الممرات المخصصة للحافلات العالية الجودة للسيارات، استثناء في فترة الصيف، لضمان جودة السير والجولان داخل المدينة.

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