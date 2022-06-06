أكادير : مخاوف زوار المدينة وأرباب الفنادق من بطء أشغال التهيئة خلال الصيف

2022-06-06 / 12:41
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

يسود نوع من التخوف من زوار المدينة وكذلك ارباب الفنادق والمطاعم، من بطئ أشغال التهيئة الحضرية التي تشهدها المدينة من سنة 2020 الى 2024, ومن تأثيراتها السلبية على أنتعاش السياحة الصيف القادم الذي لا تفصلنا عنه سوى أسبوعين على أبعد تقدير.

ولعل كثيرين ممن زاروا المدينة الصيف الماضي، قد عاشوا الويلات من حجم الازدحام التي شهدته المدينة بسبب أشغال التهيئة الحضرية المنتشرة من جنوب أكادير الى شماله ومن شرقه الى غربه.

ورغم أن المدينة تستعد أن تظهر في حلة جديدة نتيجة المشروع الملكي، الذي سيعيد لها بريقها، باعتبارها من أهم الوجهات السياحية بالمغرب، كما كانت قبل عقود من الزمن، غير أن طريقة توزيع الاشغال في كل مكان يصيب المدينة كل يوم بشبه شلل، واغلاق الشوارع والساحات.

وشكل الاختناق المروري أهم الاشكالات الحالية، بسبب الاشغال مما دفع بالمجلس الجماعي لأكادير ورئيسه أخنوش بعقد إجتماع مع مختلف المتدخلين في مشروع التهيئة الحضرية لتدارس هذه الوضعية من حلول واجراءات ممكنة، من أجل ضمان انسيابية حركة السير والجولان، بالشوارع المهمة بالمدينة.

أختوش وعد بالعمل مع الجهات المختصة، على فتح العديد من الممرات الإستثنائية داخل المدينة، وفي المنطقة المحيطة بالشاطئ، من أجل تجنب أي عرقلة لحركة السير، خاصة في فترات الذروة، التي تتزامن عادة مع عطلة نهاية الأسبوع.

وسوف تعزز هذه الممرات بعلامات تشوير جديدة، لإخبار مستعملي الطريق، بشتى الإختيارات المتاحة لهم كل حسب وجهته.

وقد تقرر فتح الممرات المخصصة للحافلات العالية الجودة للسيارات، استثناء في فترة الصيف، لضمان جودة السير والجولان داخل المدينة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شرذمة انفصالي الداخل يحولون أروقة كلية الآداب باكادير للاحتفال بمرتزقة البوليساريو

شرذمة انفصالي الداخل يحولون أروقة كلية الآداب باكادير للاحتفال…

2022-06-06 / 16:29
Photo of سيدي افني : حرب العقارات تنفجر بميراللفت ومطالب بإيفاد لجنة مركزية

سيدي افني : حرب العقارات تنفجر بميراللفت ومطالب بإيفاد…

2022-06-06 / 15:15
Photo of الSNRT تناقش دور الخدمة الإعلامية العمومية في نقل المعرفة

الSNRT تناقش دور الخدمة الإعلامية العمومية في نقل المعرفة

2022-06-06 / 15:06
Photo of “السجون”: نقل الريسوني من عكاشة إلى عين برجة بسبب “الاكتظاظ”

“السجون”: نقل الريسوني من عكاشة إلى عين برجة بسبب…

2022-06-06 / 14:42
Photo of يهم مهنيي النقل.. انطلاق عملية للتسجيل للاستفادة من الدعم

يهم مهنيي النقل.. انطلاق عملية للتسجيل للاستفادة من الدعم

2022-06-06 / 13:56
Photo of معرض الكتاب: إبراز أهمية القدس وفلسطين في خطب ورسائل الملك

معرض الكتاب: إبراز أهمية القدس وفلسطين في خطب ورسائل…

2022-06-06 / 12:00
Photo of مديرية الشرق: المياه المنتجة والموزعة ببركان تستجيب لمعايير الجودة

مديرية الشرق: المياه المنتجة والموزعة ببركان تستجيب لمعايير الجودة

2022-06-06 / 10:50
Photo of كورونا تعاود الارتفاع بالمغرب والحالات النشيطة تتجاوز 2500 حالة

كورونا تعاود الارتفاع بالمغرب والحالات النشيطة تتجاوز 2500 حالة

2022-06-06 / 10:40
Photo of مع بداية موسم الصيف.. مطالب بتدخل وزارة السياحة لضبط أسعار الفنادق والمطاعم

مع بداية موسم الصيف.. مطالب بتدخل وزارة السياحة لضبط…

2022-06-06 / 10:30
Photo of العروي .. شاب بلباس نسائي يتعرض للمحاصرة والضرب من طرف المواطنين

العروي .. شاب بلباس نسائي يتعرض للمحاصرة والضرب من…

2022-06-06 / 09:57

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق