زاكورة.. إصابة 6 أشخاص ضمنهم جنود و“مخزني” في انقلاب سيارة أجرة

2022-06-06 / 11:49
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هبة بريس - زاكورة

أدى انقلاب سيارة أجرة صباح اليوم الإثنين 06 يونيو الجاري على الطريق الوطنية رقم 9 بين زاكورة و امحاميد الغزلان، الى إصابة 06 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة .

وأفاد مصدر محلي ل”هبة بريس” ان الحادثة وقعت على مستوى الجماعة الترابية تاكونيت، وادت الى اصابة 04 جنود، و عنصر من القوات المساعدة بالإضافة إلى سائق السيارة بجروح متفاوتة الخطورة .

و أضاف ذات المصدر ان الجنود الأربعة و عنصر القوات المساعدة يعملون كلهم بالفوج السابع لحرس الحدود، وكانوا قادمين من مدينة مراكش بعض قضاء إجازتهم .

هذا وتم نقل الجرحى الى مستعجلات المستشفى الإقليمي الدراق بزاكورة، ، وفتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات وقوع الحادثة.

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