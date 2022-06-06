دونيتسك: أوكرانيا أحرقت الأطنان من الحبوب

هبة بريس - وكالات

اتهم انفصاليو منطقة دونيتسك القوات الأوكرانية بإحراق أطنان من الحبوب في منشآت التخزين خلال انسحابهم من ميناء ماريوبول.

و كشف يان جاجين، مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الانفصالية أن هناك كمية كبيرة من الحبوب في ميناء ماريوبول، وهي عبارة عن حبوب ذرة وقمح، مشيراً إلى أنها غير مناسبة للاستخدام مرة أخرى.

وأضاف، أن القوات الأوكرانية أضرمت النار في مخازن الحبوب بالميناء عندما كانت تتراجع، حتى لا تذهب هذه الحبوب إلى دونيتسك بحيث يكون من المستحيل استخدامها بأي شكل من الأشكال، بحسب ما نقلت عنه وكالة “سبوتنيك” الروسية.

كذلك، أوضح أن رجال الإطفاء عملوا على إخماد النيران لعدة أيام، ونتيجة لذلك فسدّت الحبوب بالكامل ولا يمكن حتى استخدامها كعلف للماشية.

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