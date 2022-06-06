مديرية الشرق: المياه المنتجة والموزعة ببركان تستجيب لمعايير الجودة

هبة بريس

أكدت المديرية الجهوية للشرق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء، أن المياه المنتجة والموزعة بمدينة بركان الكبرى حاليا تستجيب لكافة معايير الجودة المتعلقة بالصحة المعمول بها على الصعيد الوطني والمنبثقة من توصيات المنظمة العالمية للصحة.

وأضافت المديرية، في بلاغ لها، أنه بخصوص التغير الملاحظ في طعم المياه الموزعة بالمدينة، فإنه ناتج أساسا عن تغيير مصدر الإنتاج.

وأوضحت أنه بعد نفاد مخزون المياه بسد محمد الخامس نتيجة الجفاف والنقص الكبير في التساقطات خلال السنوات الأخيرة، لجأ المكتب بتنسيق مع المتدخلين في القطاع على صعيد حوض ملوية إلى إنتاج الماء الشروب انطلاقا من العيون الموجودة بسافلة نهر ملوية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن استهلاك هاته المياه ليس له أي تأثير على صحة المستهلك، مضيفا أن المكتب سيعود إلى استغلال مياه السدود الواقعة بحوض ملوية لإنتاج الماء الصالح للشرب حال ارتفاع منسوب المياه المعبأة بها.

وذكر بأن جودة المياه المنتجة والموزعة بمدينة بركان، تخضع لمراقبة مستمرة ودورية وذلك على ثلاث مستويات؛ المصدر والإنتاج وشبكة التوزيع من طرف المختبرات الإقليمية والجهوية والمركزية للمكتب.

وخلصت المديرية إلى أن مصالح المكتب تبقى رهن إشارة جميع المعنيين من منتخبين وجمعيات المجتمع المدني والمشتركين للمزيد من التوضيحات، مشيرة إلى أن المكتب يهيب بكافة زبنائه الكرام العمل على ترشيد استهلاكهم للماء الصالح للشرب ويعلمهم أن فرقه تعمل جاهدة من أجل تزويد مدينة بركان الكبرى بالماء الشروب في أحسن الظروف.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1