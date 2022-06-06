مع بداية موسم الصيف.. مطالب بتدخل وزارة السياحة لضبط أسعار الفنادق والمطاعم

هبة بريس - الرباط

مع بداية موسم الصيف، الذي يتزامن هذه السنة مع عودة الحياة الطبيعية للبلاد وتنظيم عملية مرحبا لاستقبال مغاربة العالم، وجه عدد من المواطنين مطالب لوزارة السياحة للتدخل بهدف ضبط أسعار الفنادق والمطاعم.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن سخطهم بسبب ارتفاع أسعار الحجوزات بالفنادق بعدد من مدن المملكة، وكذا أسعار المطاعم والمقاهي خاصة المتواجدة منها بالمناطق الساحلية.

وأكد مواطنون، أن تكلفة السفر والسياحة بالمغرب أصبحت أضعاف قضاء عطلة خارج الوطن، لافتين أن عددا منهم بات يفضل السفر للخارج خلال فترة الصيف.

وشدد مواطنون، على ضرورة تدخل الوزارة المعنية لضبط الأسعار بهدف تشجيع أبناء الوطن على قضاء العطلة داخل بلدهم، وكذا لإعطاء دفعة جديدة وانتعاشة للقطاع الذي تأثر بشكل كبير بسبب الجائحة.

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