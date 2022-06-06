مع بداية موسم الصيف.. مطالب بتدخل وزارة السياحة لضبط أسعار الفنادق والمطاعم

2022-06-06 / 10:30
0
هبة بريس - الرباط

مع بداية موسم الصيف، الذي يتزامن هذه السنة مع عودة الحياة الطبيعية للبلاد وتنظيم عملية مرحبا لاستقبال مغاربة العالم، وجه عدد من المواطنين مطالب لوزارة السياحة للتدخل بهدف ضبط أسعار الفنادق والمطاعم.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن سخطهم بسبب ارتفاع أسعار الحجوزات بالفنادق بعدد من مدن المملكة، وكذا أسعار المطاعم والمقاهي خاصة المتواجدة منها بالمناطق الساحلية.

وأكد مواطنون، أن تكلفة السفر والسياحة بالمغرب أصبحت أضعاف قضاء عطلة خارج الوطن، لافتين أن عددا منهم بات يفضل السفر للخارج خلال فترة الصيف.

وشدد مواطنون، على ضرورة تدخل الوزارة المعنية لضبط الأسعار بهدف تشجيع أبناء الوطن على قضاء العطلة داخل بلدهم، وكذا لإعطاء دفعة جديدة وانتعاشة للقطاع الذي تأثر بشكل كبير بسبب الجائحة.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مديرية الشرق: المياه المنتجة والموزعة ببركان تستجيب لمعايير الجودة

مديرية الشرق: المياه المنتجة والموزعة ببركان تستجيب لمعايير الجودة

2022-06-06 / 10:50
Photo of كورونا تعاود الارتفاع بالمغرب والحالات النشيطة تتجاوز 2500 حالة

كورونا تعاود الارتفاع بالمغرب والحالات النشيطة تتجاوز 2500 حالة

2022-06-06 / 10:40
Photo of العروي .. شاب بلباس نسائي يتعرض للمحاصرة والضرب من طرف المواطنين

العروي .. شاب بلباس نسائي يتعرض للمحاصرة والضرب من…

2022-06-06 / 09:57
Photo of أمن البيضاء يوقف ثلاثيني متورط في توريج مخدر الكوكايين

أمن البيضاء يوقف ثلاثيني متورط في توريج مخدر الكوكايين

2022-06-06 / 09:25
Photo of الابراهيمي: “حشومة وعار أن لا يتبق في احتياطي الدم إلا ما يكفي 4 أيام”

الابراهيمي: “حشومة وعار أن لا يتبق في احتياطي الدم…

2022-06-06 / 09:15
Photo of طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-06-06 / 09:06
Photo of سطات…خمس نساء أمام القضاء بتهم ترويج أقراص طبية للاجهاض

سطات…خمس نساء أمام القضاء بتهم ترويج أقراص طبية للاجهاض

2022-06-05 / 21:17
Photo of بالصور غابة بوسكورة..مُتنفس متميز بتدبير عشوائي

بالصور غابة بوسكورة..مُتنفس متميز بتدبير عشوائي

2022-06-05 / 19:21
Photo of تيزنيت.. توقيف متشرد اعتدى على سائحة إيطالية ب”شاقور”

تيزنيت.. توقيف متشرد اعتدى على سائحة إيطالية ب”شاقور”

2022-06-05 / 19:13
Photo of جدل في مراكش بسبب “شجع “حراس السيارات(صورة)

جدل في مراكش بسبب “شجع “حراس السيارات(صورة)

2022-06-05 / 18:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق