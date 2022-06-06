كورونا تعاود الارتفاع بالمغرب والحالات النشيطة تتجاوز 2500 حالة

2022-06-06 / 10:40
3

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

بعد استقرار المعطيات الوبائية في الثلاث أشهر الأخيرة و هو ما سمح بعودة عدد من مظاهر الحياة الطبيعية، بدأت خلال الأيام الماضية حالات كورونا تبرز للواجهة من خلال ارتفاع معدلات الإصابة اليومية المسجلة.

و سجلت مدن المملكة خلال الأربع و عشرون ساعة الماضية ما مجموعه 274 حالة من أصل 5467 تحليل مخبري و هو ما رفع عدد الحالات النشيطة لرقم 2525 حالة، فيما الحالات الحرجة وصلت لرقم 19 حالة.

و كانت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية قد أعلنت قبل يوم أمس عن تسجيل 438 حالة مؤكدة خلال 24 ساعة فقط من أصل 7613 تحليل مخبري، فيما يوم الجمعة سجلت 425 حالة.

و لوحظ ارتفاع مضطرد في أعداد الإصابات اليومية الجديدة بكورونا و ذلك في ظل تجاهل عدد كبير من المواطنين للاحتياطات التي كان معمولا بها في السابق و هو ما بات يستدعي أخذ الحيطة و الحذر لتجنب أي انتكاسة تعيدنا لنقطة الصفر من جديد.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of محكمة جمهورية دونيتسك ..انطلاق محاكمة “المقاتل” المغربي

محكمة جمهورية دونيتسك ..انطلاق محاكمة “المقاتل” المغربي

2022-06-06 / 18:16
Photo of المغرب – ليبيا: بحث سبل تعزيز التعاون في مجال التخطيط

المغرب – ليبيا: بحث سبل تعزيز التعاون في مجال…

2022-06-06 / 17:40
Photo of شرذمة انفصالي الداخل يحولون أروقة كلية الآداب باكادير للاحتفال بمرتزقة البوليساريو

شرذمة انفصالي الداخل يحولون أروقة كلية الآداب باكادير للاحتفال…

2022-06-06 / 16:29
Photo of سيدي افني : حرب العقارات تنفجر بميراللفت ومطالب بإيفاد لجنة مركزية

سيدي افني : حرب العقارات تنفجر بميراللفت ومطالب بإيفاد…

2022-06-06 / 15:15
Photo of الSNRT تناقش دور الخدمة الإعلامية العمومية في نقل المعرفة

الSNRT تناقش دور الخدمة الإعلامية العمومية في نقل المعرفة

2022-06-06 / 15:06
Photo of “السجون”: نقل الريسوني من عكاشة إلى عين برجة بسبب “الاكتظاظ”

“السجون”: نقل الريسوني من عكاشة إلى عين برجة بسبب…

2022-06-06 / 14:42
Photo of يهم مهنيي النقل.. انطلاق عملية للتسجيل للاستفادة من الدعم

يهم مهنيي النقل.. انطلاق عملية للتسجيل للاستفادة من الدعم

2022-06-06 / 13:56
Photo of أكادير : مخاوف زوار المدينة وأرباب الفنادق من بطء أشغال التهيئة خلال الصيف

أكادير : مخاوف زوار المدينة وأرباب الفنادق من بطء…

2022-06-06 / 12:41
Photo of معرض الكتاب: إبراز أهمية القدس وفلسطين في خطب ورسائل الملك

معرض الكتاب: إبراز أهمية القدس وفلسطين في خطب ورسائل…

2022-06-06 / 12:00
Photo of مديرية الشرق: المياه المنتجة والموزعة ببركان تستجيب لمعايير الجودة

مديرية الشرق: المياه المنتجة والموزعة ببركان تستجيب لمعايير الجودة

2022-06-06 / 10:50

‫3 تعليقات

  1. هل هي حيلة لتخويف الناس لاخذ الجرعة الثالثة ومن بعد الرابعة الى مالانهاية..الخ

  2. أوقفـوا مسلسـل اللقـاح والتلقيـح ، لقـد بقــي سـوى تبليـس إبليـس ولقــاح ضــد التكـلاخ و الغبـــاء، الـى أيـن تـذهبـون ؟ لقـد طفــح الكيــل وبـلـغ السيــل الـزبـى ، كـفـى مـن استغـلال الظــرف والاتجـار فـي الوبـــاء إنهـا محــاولة خبيـثـة ولعبــة سياسـية تجـاريـة وتـرهيـب ودعــاية عالميــة لفـرض اللقـاح وتـرويض البشـر ، قــد يسـلط الله عليكم أكبـر وأكثــر من هـذه الجــائحات إذا تمسكتـم بهـذه العقليـــة المتحجــرة…عـودوا الى الله وادعـوه خـوفـا وطمعــا ليـرفـع عنــا الوبــاء والبــلاء و الغبـــــاء…

  3. كورونا الدول المتخلفة ان صح القول ، اضن ان مدير شركة فايزر العملاقة شرح كل شيء .
    دول بالاسماء اما في الحقيقة انتم مختبرات لتجارب السموم ،تمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
    لعنة الله عليكم ،ولدتكم امهاتكم احرار، لاكنكم تعشقون العبودية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق