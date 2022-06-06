كورونا تعاود الارتفاع بالمغرب والحالات النشيطة تتجاوز 2500 حالة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
بعد استقرار المعطيات الوبائية في الثلاث أشهر الأخيرة و هو ما سمح بعودة عدد من مظاهر الحياة الطبيعية، بدأت خلال الأيام الماضية حالات كورونا تبرز للواجهة من خلال ارتفاع معدلات الإصابة اليومية المسجلة.
و سجلت مدن المملكة خلال الأربع و عشرون ساعة الماضية ما مجموعه 274 حالة من أصل 5467 تحليل مخبري و هو ما رفع عدد الحالات النشيطة لرقم 2525 حالة، فيما الحالات الحرجة وصلت لرقم 19 حالة.
و كانت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية قد أعلنت قبل يوم أمس عن تسجيل 438 حالة مؤكدة خلال 24 ساعة فقط من أصل 7613 تحليل مخبري، فيما يوم الجمعة سجلت 425 حالة.
و لوحظ ارتفاع مضطرد في أعداد الإصابات اليومية الجديدة بكورونا و ذلك في ظل تجاهل عدد كبير من المواطنين للاحتياطات التي كان معمولا بها في السابق و هو ما بات يستدعي أخذ الحيطة و الحذر لتجنب أي انتكاسة تعيدنا لنقطة الصفر من جديد.
تعليق واحد
هل هي حيلة لتخويف الناس لاخذ الجرعة الثالثة ومن بعد الرابعة الى مالانهاية..الخ