العروي .. شاب بلباس نسائي يتعرض للمحاصرة والضرب من طرف المواطنين

2022-06-06 / 09:57
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هبة بريس : وجدة

تعرض شاب بمدينة العروي(إقليم الناظور) مساء أمس الاحد 05 يونيو الجاري إلى الضرب من قبل عدد من المواطنين الذين تجمهرو حوله ومحاصرته.

وحسب مصدر مطلع، فالشاب المعتدى عليه كان يرتدي لباسا نسائيا، ويضع وشاحا على رأسه وجزء من وجهه، و يتنقل بين العديد من المقاهي والساحات الى حين وصوله الى الحديقة العمومية، حيث تجمهر عليه العديد من المواطنين وطاردوه الى ان تم محاصرته في احدى الازقة، مما أدى تدخل السلطات المحلية في شخص باشا المدينة واعوان السلطة وعناصر الشرطة الذين اخرجوه بصعوبة ونقله الى مفوضية الامن.

وحسب نفس المصدر، فالشاب اصوله من مدينة الدار البيضاء يحمل الجنسية الفرنسية، كان ينتظر موعد سفره عبر مطار العروي، كما اصيب بجروح طفيفة اثناء محاصرته، وهذا فتحت السلطات الامنية تحقيقا بتعليمات من النيابة العامة من اجل معرفة هويته وتحديد ملابسات القضية.

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‫2 تعليقات

  1. يستحق ما جرى له، وتجدر الاشارة ان اغلب الحالات المصابة بجذري القردة هي من هذا النوع من البشر. هنيئا لسكان العروي بهذه الغيرة والعقبة للمدن الاخرى تاهيا تحارب هاذ الظاهرة المنحرفة.

  2. هههه ماجي من كازا للعروي باش يسافر لفرنسا.. هادي غير كذبة باش تغطيو على تخربيقة 🙄

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