البدرواي: “حان زمن المصالحة مع محيط الرجاء و التواجد في المؤسسات الكروية”

2022-06-06 / 10:05
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

عقد عزيز البدراوي، المرشح الوحيد لرئاسة الرجاء الرياضي لحدود الساعة، لقاءا يوم أمس مع برلمان النادي لعرض برنامج عمله و لإقناع المنخرطين بالتصويت عليه في الجمع العام الانتخابي يوم 16 يونيو الجاري.

و استغل البدراوي لقاءه مع المنخرطين لتأكيد رغبته القوية في رئاسة النادي الأخضر، و هي الرغبة التي تنبع من عشق خاص للرجاء و كذا من الدعم الكبير الذي حظي به من طرف أنصار و جماهير الفريق.

و شدد البدراوي، مالك مجموعة أوزون، على أن النادي الأخضر يعيش مرحلة انتقالية و يفترض من الجميع التآزر حول مصلحة الفريق لإعادته للتوهج و لسكة الألقاب، مؤكدا أن “الرجاء خاصها ترجع الرجاء بهويتها و هيبتها و ألقابها”.

و أوضح البدراوي أن زمن المصالحة مع محيط الرجاء قد حان لتجنب الصراعات و العداوات، مجددا التأكيد أن من بين أهداف مخططه الانتخابي توغل الرجاء في الأجهزة و المؤسسات المسيرة لكرة القدم للدفاع عن مصالح النادي.

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