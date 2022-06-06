كندا تسجل 77 حالة إصابة بجدري القرود

هبة بريس - وكالات

سجلت كندا 77 حالة إصابة بجدري القرود، الذي تم اكتشافه في البلاد لأول مرة يوم 20 ماي الماضي، في مقاطعة كيبيك، حيث تم رصد 71 من هذه الحالات في كيبيك وخمسة في أونتاريو وواحدة في مقاطعة ألبرتا.

وقال نائب الرئيس الإداري لوكالة الصحة العامة الفيدرالية الكندية، هوارد نجو، اليوم الأحد، إن اكتشاف 77 حالة جدري القرود يعتبر أمرا مقلقا، مضيفا أن الحالات ستنتشر في العائلات وتطال النساء الحوامل أو الأطفال الصغار.

وأوضح أن الانتشار “لا يقتصر على أي مجموعة أو مكان معين”، وبالتالي يمكن أن يؤثر على “أي شخص، بغض النظر عن الهوية الجنسية”.

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