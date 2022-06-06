كندا تسجل 77 حالة إصابة بجدري القرود
هبة بريس - وكالات
سجلت كندا 77 حالة إصابة بجدري القرود، الذي تم اكتشافه في البلاد لأول مرة يوم 20 ماي الماضي، في مقاطعة كيبيك، حيث تم رصد 71 من هذه الحالات في كيبيك وخمسة في أونتاريو وواحدة في مقاطعة ألبرتا.
وقال نائب الرئيس الإداري لوكالة الصحة العامة الفيدرالية الكندية، هوارد نجو، اليوم الأحد، إن اكتشاف 77 حالة جدري القرود يعتبر أمرا مقلقا، مضيفا أن الحالات ستنتشر في العائلات وتطال النساء الحوامل أو الأطفال الصغار.
وأوضح أن الانتشار “لا يقتصر على أي مجموعة أو مكان معين”، وبالتالي يمكن أن يؤثر على “أي شخص، بغض النظر عن الهوية الجنسية”.
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19 تعليقات
القردة أصبحت متهمة مسكينة ! إوا فين منظمة الدفاع عن حقوق الحيوانات . و القردة .
جوج وجوه . ما فهمناكمش.
ما كفايا تخويفنا لقد سئمنا من تصرفاتكم وتلاعباتكم واكاذيبكم معنا جدري القردة الحقيقي هو غلاء المعيشة والاسعار الملتهبة وقلة الطعام تؤدي بالاصابات بجدري القردة…
لاندري إلى أي حد ستصلون بنا بهذه الاكاذيب في البداية كانت كورونا وبعدها سلالات كورونا والآن جدري القردة وماذا بقي لديكم هل هناك من مزيد…. هههههههههههه
المشكل الكبير هو أنه ينتشر بسرعة ..هل هناك حل لحده نتمنى من المنظمة الصحة تقوم فوراً بالاختبار الطبي من أجل إيجاد دواء او تلقيح هههههههههههه.
ربما هذآ إمتحان من عند الله عز وجل اراد به ابتلاء عباده كي يكون عبرة لمن يتعدى حدود الله…
هل هي إشاعة فقط ام مجرد بروطوكول سياسي فقط تريدون ترويج اللقاحات هههههههههههه.
ذهبت كورونا وخلفت ورائها الأزمة الإقتصادية والمعيشية والآن جاء دور الجدري القردة اتريدون تحطيم نفسيتنا بعدما حطمتها كورونا هههههههه
هذآ يسمى جدري الحكرة والقهر والتعسف والسيطرة علينا وليس جدري القردة…
تساؤلاتنا حول جدري القردة نريد اجابتها من طرف وزارة الصحة: هل هناك مضاعفات خطيرة لهذا المرض وهل لديه تلقيح يخفف من الإصابات؟؟؟؟؟؟؟؟ أسئلة تشغل بال المواطنين..
اعتقد ان هذا المرض نتيجة عدم النظافة وسوء التغذية السليمة…
يجب الحيطة والحذر من هذآ المرض حتى لا ينتشر عبر العالم .. والحكومة هي المسؤولة الوحيدة ..
نطلب من الله تعالى أن يرفع عنا هذآ الوباء والبلاء واشفي جميع من اصيب به ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
البارح كانت الانطلاقة عملية عبور مرحباً هل قمتم بالفحص الطبي لهذا المرض جدري القردة لأننا نخاف ان تكون الجالية المغربية المقيمة بالديار الإفريقية حامل هذآ الفيروس وينتشر في المغرب هههههههههههه
أنا في صغري اصبت بالجدري.ولم يشكل لي أي خطورة فلماذا هذا التخوف والشوشرة …نطلب من الله اللطف بنا وسترك إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.
إذا أراد الله أن يقول لشيئ كون فيكون ..اللهم اشفي مرضاك وعافيهم من هذا الفيروس وابعده عنا كما بعدت السماء عن الارض..
في اعتقادي وزارة الصحة مع تنسيق الحكومة سوف تفرض علينا بالتلقيح والعديد من الجرعات وهذا ما كنا نتخوف منه….
بالله عليكم المغرب يعيش وضعية صعبة جدا جدا والفقير يتخبط مع الزمن ولقمة العيش وأنتم تقومون بإعادة السيناريوهات من جديد مع ظهور بعض الفيروسات ومن بينها جدري القردة ؛ أنتم تضحكون على انفسكم .. إرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء…
إنها لعبة سياسية وخطة طاكتيكية سياسية تريد السيطرة علينا مرة أخرى وإعادة التمثيليات من جديد حسبنا الله ونعم الوكيل.. لا يوجد أي فيروسات؛ الفيروسات الحقيقة هي لهب الأموال الباهضة من الشعب البسط وادخالها في جيوبكم…
الأعمار بيد الله ما كفايا تخويفنا لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت حالتنا الإقتصادية والمعيشية وبقراراتكم التافهة افلسنا والآن تقومون بإعادة السيناريوهات من جديد لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..