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أمن البيضاء يوقف ثلاثيني متورط في توريج مخدر الكوكايين

2022-06-06 / 09:25
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج مخدر الكوكايين.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه خلال عملية أمنية بحي “السالمية” بمدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل سيارته عن حجز كيلوغرام و80 غرام من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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