الابراهيمي: “حشومة وعار أن لا يتبق في احتياطي الدم إلا ما يكفي 4 أيام”

2022-06-06 / 09:15
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هبة بريس

دق البروفيسور عز الدين الابراهيمي، ناقوس الخطر، بسبب احتياطي مخزون الدم في المغرب.

وقال الابراهيمي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسببوك”: “و الله حتى حشومة و عار… أن لا يتبق في احتياطي مخزون المغرب من الدم إلا ما يكفي لتغطية أربعة أيام فقط… “ربعيام أ عباد الله”… هذا في المغرب الذي نتبجح فيه بقيم التضامن و التكافل… و وصلنا أن نناقش فيه من يجوز عليه الرحمة أم لا… بل و نفرقها كما نشاء… ”

هاد القضية، يضيف الابراهيمي “ما فيها لا دولة لا والو… الحقيقة المرة هي أننا كمغاربة نقاطع التبرع بالدم… رغم أن هذا النقطات يمكن أن تحتاجها أنت و أنا قبل أي شخص… أو يحتاجها أحد أبنائنا أو أبائنا أو أحد من عائلتنا و معارفنا… نتصرف و كأنه لا تهمنا حياتنا و لا حياة المئات من المغاربة المتواجدين في قاعات العمليات و الإنعاش و المستعجلات… و التي تتوقف حياتنا و حياتهم على تبرعك و تبرعي بالدم… “وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جميعا”…”.

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‫8 تعليقات

  1. السلام
    حتى نتوما سي إبراهيمي حشومة وعيب وعار تاخدو كميات كبيرة من الدم من المواطنين بدون مقابل وتبيعوه بتمن باهض أكتر من 300 درهم للكيس .غادي يستافدو منو هي الأغنياء أما الفقراء فلهم الله .

  3. يقول السيد الابراهيمي”حشومة اعار الالا يبقى في احتياط الدم الا ما يكفي ليومين”.هدا صحيح ولكن نحن نقول للسيد الابراهيمي وكل المسؤولين عن قطاع الصحة”حشومة اعار ان يعطى الدم بالمجان (تطوعا)وعندما يحتاجه المريض يضطر لشرائه”..هكدا اصبحت الدماء تجارة ادا كنت تملك المال فانك ستعالج وادا كنت فقيا عد الى بيتك لتموت..يقال لنا ان المبلغ الذي يدفعه الشخص للحصول على الدم هو فقط لتغطية تكلفة الحفاض عليه.ونحن نقول ادا كان المواطنون يتبرعون بهده المادة(الدم) وتبيعه المساشفيات فما هو دور وزارة”قلة الصحة”.الا تستطيع حتى التكلف بحفض الدماء..والغريب ان اصحاب الجاه والمال يستفيدون من هده الدماء دون دفع..التجؤوا الى البر لمان والى الفنادق المصنفة والوزارات هناك ستجدون اصحاب البطون المنتفخة وخدوا منهم ما شئتم من هده المادة..

  4. المرجو توفير أماكن التبرع بالدم قريبة من المواطنين.
    أنا في الدار البيضاء، و إذا أردت التبرع يجب علي الذهاب لمنطقة المستشفيات، التي هي من أكثر المناطق ازدحاما في حركة المرور، فأخسر 4 ساعات فقط للتنقل.
    المرجو وضع حافلات متنقلة أو غير ذلك في أماكن متفرقة، و إعلان الأماكن عبر لوحات إشهارية أو عبر مقالات في الصحف الالكترونيه، حتى نتمكن من معرفة أماكن التبرع القريبة منا، لأنه في بعض المرات، تكون حافلة متنقلة و لا أراه حتى العودة من العمل حيث يكونون قد انتهوا من جمع الدم

  5. اسي الابراهيمي عوض انتظار المواطن ان ياتي عندكم مع كل الإكراهات الوظيفية والمهنية والمواصلات وترخيص المسؤوليين اضافة الى تحديد اوقاة البترع وكمية الاوعية مسبقا كان لزاما عليكم كما كان معمول به في الماضي القريب ان تتحرك مصالحكم في اتجاه المواطن وهو لم و لن يبخل

  6. حسونة وعار عليك انت تعيش حياة البذخ وهناك من يعيش الفقر وجهك غادي ينفجر بالدم

  8. اين هو الدم ياستاذ كل المواد التي ينتج بها الدم غالية و كل من هو محتاج لهاته المادة نتمنى له الشفاء من عنذ الله بدونها اما ان توفي فالله يرحمه فقد ارتاح من الناس

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