الابراهيمي: “حشومة وعار أن لا يتبق في احتياطي الدم إلا ما يكفي 4 أيام”

هبة بريس

دق البروفيسور عز الدين الابراهيمي، ناقوس الخطر، بسبب احتياطي مخزون الدم في المغرب.

وقال الابراهيمي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسببوك”: “و الله حتى حشومة و عار… أن لا يتبق في احتياطي مخزون المغرب من الدم إلا ما يكفي لتغطية أربعة أيام فقط… “ربعيام أ عباد الله”… هذا في المغرب الذي نتبجح فيه بقيم التضامن و التكافل… و وصلنا أن نناقش فيه من يجوز عليه الرحمة أم لا… بل و نفرقها كما نشاء… ”

هاد القضية، يضيف الابراهيمي “ما فيها لا دولة لا والو… الحقيقة المرة هي أننا كمغاربة نقاطع التبرع بالدم… رغم أن هذا النقطات يمكن أن تحتاجها أنت و أنا قبل أي شخص… أو يحتاجها أحد أبنائنا أو أبائنا أو أحد من عائلتنا و معارفنا… نتصرف و كأنه لا تهمنا حياتنا و لا حياة المئات من المغاربة المتواجدين في قاعات العمليات و الإنعاش و المستعجلات… و التي تتوقف حياتنا و حياتهم على تبرعك و تبرعي بالدم… “وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جميعا”…”.

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