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طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-06-06 / 09:06
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، تشكل كتل ضبابية محلية قرب السواحل، وسحب غير مستقرة نوعا ما بالأطلسين الكبير والمتوسط، وسفوحه الشرقية، والهضاب العليا الشرقية، و محليا بالأقاليم الجنوبية مع نزول قطرات مطرية و رعد محلي.

وستكون الأجواء نسبيا حارة بكل من الجنوب الشرقي، وداخل منطقة سوس، والأقاليم الجنوبية، والمنطقة الشرقية و السهول الداخلية.

كما ستهب رياح قوية نوعا ما جنوب المنطقة الشرقية و الأقاليم الجنوبية مع تناثر غبار محلي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 09 و 14 درجة بالأطلس، وما بين 20 و 27 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 15 و 20 درجة عموما بباقي جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا محسوسا خصوصا بالمناطق الشرقية.

وسيكون البحر هادئا إلى أحيانا قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان شمال المهدية، وقليل الهيجان الى هائج ما بين المهدية والجرف، وهائجا إلى أحيانا قوي الهيجان بالجنوب.

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