بالصور …طرد مريض من المستشفى الجهوي بأكادير يثير الغضب
ع اللطيف بركة : هبة بريس
أثارت صور لواقعة طرد مريض من المستشفى الجهوي بأكادير، استياء واستنكار نشطاء فايسبوكيين، فيما حملوا المسؤولين بالصحة عما جرى.
وانتشرت صورة مريض مرمي بالشارع أمام المستشفى الجهوي بأكادير، حالة غضب مما آلت له الاوضاع بهذه المؤسسة الاستشفائية.
وكان التدبير الصحي بالجهة قد أثار قلق واحتجاج فعاليات حقوقية وسياسية، بل تم توجيه عدة أسئلة من برلمانيين الى وزير الصحة، كما جريدة ” هبة بريس” قد تناولت عدة مواضيع مرتبطة بالعشوائية في تدبير قطاع الصحة بعدد من المؤسسات الصحية بمدن واقاليم الجهة، كما أن أطباء ونقابيين ينتمون للقطاع سبقوا ان نبهوا وزارة الصحة من تردي الوضع، مقابل ذلك لم يتدخل بعد وزير الصحة لاصلاح الوضع مما يطرح علامات إستفهام من حجم هذا الصمت .
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4 تعليقات
وراه من اللازم تدخل أعلى سلطة فيما يعيشه الشعب من تهميش ،وقتل بطيء للفقراء ،راه البركان يوم يثور الله وحده يعلم عاقبته
هل لنا مستشفيات اصلا ؟،،
الكل يعلم ان لنا مستشفيات فقط بالاسم
في أوربا حتى من ليست له إقامة قانونية له حق في التطبيب وفي بلاد الإسلام لا يوجد ذالك حسبنا الله هو نعم الوكيل
التطبيب حق انساني قبل كل شيء عالجه قدم له المساعدة الصحية وبعد ذاك يمكنك محاسبته فإن كان له القدرة على أداء واجب التطبيب كليا اوجزئيا حسب حالته المادية اما ان ترمي به الى الشارع فان المستشفى والمؤتمن الاول على صحة المواطن يعرض حياة شخص للخطر